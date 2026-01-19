Abet Bra, linea di credito 20 milioni di euro per aprire un nuovo stabilimento in Wisconsin

Abet Spa, storica industria braidese, tra le principali realtà a livello internazionale nella produzione di laminati decorativi, con una presenza commerciale in oltre 90 Paesi, ha ottenuto un finanziamento da 20 milioni di euro da Banco Bpm, finalizzato all’ampliamento della propria capacità produttiva in Nord America, attraverso la realizzazione di un nuovo stabilimento in Wisconsin. Il finanziamento è assistito da garanzia Sace.

All’operazione partecipa Simest, la società del Gruppo Cdp per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, con un investimento da 6 milioni di euro.

L’intervento di Simest si configura come un aumento di capitale nella partecipazione già sottoscritta in Abet nel 2023, a supporto della nuova fase di espansione del Gruppo negli Stati Uniti. Salgono quindi a 13 milioni di euro le risorse complessive investite da Simest per lo sviluppo in Nord America di Abet.

L’operazione beneficia inoltre del contributo del Fondo 394/81, attraverso la sezione “Venture Capital e Investimenti Partecipativi”, lo strumento agevolativo gestito da Simest in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Fondata a Bra alla fine degli anni Cinquanta, Abet è da sempre ambasciatrice del Made in Italy nel mondo. Grazie a una solida eredità industriale e a un impegno costante nella ricerca tecnologica ed estetica, il Gruppo, che occupa circa 600 addetti, si posiziona oggi come leader globale, capace di anticipare le tendenze di un mercato in continua evoluzione. Nel corso degli anni, l’azienda ha inoltre promosso partnership e collaborazioni con alcuni dei più importanti designer internazionali, dando vita a materiali capaci di interpretare gli sviluppi e le rivoluzioni che hanno contraddistinto lo stile contemporaneo e le sue continue sollecitazioni culturali.

Giancesare Drocco, amministratore delegato di Abet SpA., ha dichiarato: «Questo investimento rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di crescita internazionale del Gruppo Abet. Il nuovo stabilimento negli Stati Uniti ci consentirà di essere ancora più vicini ai nostri clienti nordamericani, rafforzando la nostra capacità produttiva. Siamo orgogliosi di poter contare sul sostegno di Banco BPM, partner che condivide la nostra visione di sviluppo industriale solido, sostenibile e orientato al lungo periodo»

Roberto Dalboni, responsabile Centro Corporate Nord Ovest di Banco BPM, ha commentato: «Siamo davvero soddisfatti di aver avuto l’opportunità di affiancare il Gruppo Abet mettendo a disposizione le risorse di Banco BPM per sostenerne la proiezione internazionale. Abet è un’azienda con prospettive di crescita importanti, che si fondano su una storia imprenditoriale di successo in cui trovano una sintesi ideale innovazione, qualità e originalità. Abet è una vera eccellenza italiana che siamo orgogliosi di poter supportare».

Vera Veri, Direttore Investimenti Partecipativi di Simest ha commentato: “Con questo nuovo intervento rafforziamo ulteriormente una collaborazione solida e strategica, sostenendo un’impresa che rappresenta al meglio l’eccellenza manifatturiera italiana e la sua capacità di competere con successo sui mercati globali. Stabilire una presenza strutturata in un mercato dinamico come quello statunitense permetterà ad Abet di incrementare la propria capacità produttiva e di ampliare l’offerta commerciale. Proseguire al fianco di Abet in questa nuova fase significa consolidare un percorso condiviso e accompagnare un’impresa italiana in un salto dimensionale capace di generare ricadute positive sull’intero ecosistema industriale”.