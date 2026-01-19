A Dronero il CAI rende omaggio a Hermann Buhl, leggenda dell’alpinismo

Venerdì 23 gennaio, alle 21, O.P.S. Officina Per la Scena è lieta di presentare presso il cineteatro Iris di Dronero un nuovo appuntamento con la rassegna Alt(r)e Vie – Cinema di sentieri e vette.

La serata propone la proiezione di “Hermann Buhl: Oltre ogni cima” (Italia, 60’, 2025) di Werner Bertolan, distribuito da Mescalito Film in collaborazione con Club Alpino Italiano e Vivere la Montagna.

Il 3 luglio 1953 il ventinovenne austriaco Hermann Buhl compie una delle imprese più straordinarie nella storia dell’alpinismo: la prima ascensione solitaria e senza ossigeno del Nanga Parbat, la nona montagna più alta del mondo. In quarantuno ore di traversata, Buhl affronta l’ignoto, la fatica estrema e una solitudine assoluta, segnando un punto di svolta nell’alpinismo moderno.

Attraverso immagini d’archivio, testimonianze e rievocazioni emozionanti, il documentario prodotto da Albolina Film e diretto da Werner Bertolan ripercorre le tappe fondamentali della vita di Buhl, esplorando non solo le sue imprese alpinistiche, ma anche gli aspetti più intimi e personali che lo hanno reso una figura unica e indimenticabile. Tra i contributi, anche la presenza di Alex Huber, che accompagna lo spettatore nella comprensione dell’eredità tecnica e umana lasciata da Buhl.

“Hermann Buhl: Oltre ogni cima” è un intenso omaggio a un uomo che ha vissuto la montagna con passione, coraggio e determinazione, spingendosi oltre ogni limite e lasciando un’impronta indelebile nella storia dell’alpinismo.

Presentandosi con la tessera del CAI si otterrà uno sconto sul biglietto.

Per informazioni e prenotazioni contattare: cineteatroiris.ops@gmail.com