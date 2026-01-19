Il Carlevé 'd Mondvì fa visita al Carnevale di Savona

È un po’ l’appuntamento che apre ufficialmente le danze per quanto riguarda il carnevale per il nostro territorio: la visita del Carlevé 'd Mondvì al carnevale di Savona è ormai un elemento “storico” dei festeggiamenti carnevaleschi monregalesi.

Il Carlevé ’d Mondvì ha celebrato anche in questo 2026 il suo storico rapporto di amicizia con il Savonese, rinnovando un gemellaggio che affonda le radici nella tradizione e nella condivisione dei valori del carnevale popolare.

Domenica 18 gennaio il Moro, affiancato dalla sua Corte, ha preso parte all’attesa cerimonia dell’arrivo via mare di Cicciolin, personaggio simbolo del carnevale di Savona. In darsena si sono ritrovate numerose maschere provenienti da diverse località del Nord Italia, che hanno poi animato il centro cittadino sfilando in corteo fino a piazza Sisto IV.

Qui, come da tradizione, Cicciolin ha ricevuto ufficialmente le chiavi della città dalle mani del sindaco, dando così il via ai festeggiamenti. La chiusura della giornata nella storica Torre del Brandale, dove Cicciolin ha ricevuto dal Moro, dal vice presidente della Famija Monregaleisa 1949 Pietro Danna e dall’assessore alle Manifestazioni del Comune di Mondovì Alessandro Terreno un piatto ricordo a suggellare la storica amicizia tra le maschere monregalesi e quelle savonesi.

Archiviato questo importante momento di condivisione, il Carlevé ’d Mondvì guarda ora al prossimo impegno: domenica 25 gennaio il Moro e la sua Corte saranno ospiti del Carnevale di Busca, per un nuovo appuntamento all’insegna della festa e della tradizione.

Il tutto in attesa del grande giorno, sabato 31 gennaio, in cui il Carnevale monregalese svelerà tutti i suoi segreti, le novità e… l’identità della Béla Monregaleisa 2026. La conferenza stampa è in programma alle ore 11 presso l’atrio dell’ex Palazzo dei Gesuiti a Mondovì Piazza.