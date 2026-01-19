Rifreddo si prepara a festeggiare i 40 anni del carnevale locale: ecco le maschere

Il 2026 sarà un anno speciale per il carnevale rifreddese dato che si festeggeranno i 40 anni delle maschere del paese: il comune e la Proloco di Rifreddo si preparano, quindi, per un carnevale ricco di eventi e novità, con la presentazione delle maschere rifreddesi 2026.

Sul punto c’è da dire che quest’anno nel paesino della Valle Po hanno fatto le cose in grande. Sono, infatti, ben 10 i componenti della squadra che rappresenterà il Comune nei carnevali presenti sul territorio regionale. Un’equipe ben assortita che abbina interessanti new entry a partecipanti “storici”. A guidare il gruppo saranno Giovanni Marchisio nei panni di “Luis” e Maddalena Boero nei panni della “Bela lasardera”. Per entrambi si tratta si tratta di una novità, dato che entrambi si cimenteranno per la prima volta come maschere principali del carnevale rifreddese, dopo avere fatto paggetti e damigelle negli anni passati.

Particolarmente numeroso il gruppo di paggetti e damigelle. Nel primo ci saranno infatti: Davide Dossetto, Alessandro Dedominici, Marco Dossetto, Stefano Servolo e Davide Sobrero. Le damigelle verranno, invece, impersonate da: Giulia Perotto, Gloria Graziano e Giada Tortone. A questa compagine, si è aggiunta la piccola Beatrice, nei panni di Lasardera junior. Una “special guest” che sicuramente darà al gruppo, già di per se molto valido, un ulteriore carica di allegria e divertimento.

“Un grazie – commenta il sindaco Elia Giordanino – a tutte le maschere per la loro costanza, il loro impegno e la loro dedizione a rappresentare Rifreddo in giro per la provincia di Cuneo durante il carnevale e valorizzare al massimo il nostro comune e il suo territorio”.

Maschere che sono già attive e che stanno prendendo parte alle tante rappresentazioni di carnevale tra le province di Cuneo e Torino. Un’opera che i ragazzi rifreddesi portano avanti da anni e che fa si che poi le maschere degli altri luoghi ricambino la cortesia recandosi al carnevale del piccolo comune della Valle Po.

Un evento che quest’anno si terrà nel week-end del 7 e del 8 febbraio e che si svolgerà in piazza della Vittoria dove verrà montata la tendostruttura comunale per un weekend di festa, con il ballo del bambino e l’investitura ufficiale al sabato, mentre alla domenica ci sarà il pranzo perì 40 anni delle maschere rifreddesi e la polentata in piazza.