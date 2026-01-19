Atletica Saluzzo protagonista al Cross di Castellar

Pioggia protagonista a Saluzzo, domenica 18 gennaio, in occasione della 3ª edizione del Cross di Castellar, valido come prova unica del CdS Regionale Assoluto, step fondamentale quindi per le società per staccare il biglietto per la partecipazione alla Festa del Cross di Marinella di Selinunte. A conquistare un posto sulla carta per l’appuntamento tricolore erano le prime cinque classificate per ogni categoria, escludendo dalla classifica i club già qualificati in base ai risultati dello scorso anno.

Al termine delle prove di domenica, festeggiano i padroni di casa dell’Atl. Saluzzo che conquistano il pass in ben quattro categorie, aggiudicandosi il successo nella classifica femminile senior/promesse e allieve e centrando l’obiettivo anche con le squadre allievi e senior/promesse maschili.

Gli altri successi sono per Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo con la squadra juniores femminile (il club cuneese si qualifica per la fase nazionale anche con le squadre maschili senior/promesse e juniores), ASD Futuratletica Piemonte nella categoria juniores maschile (il club biellese qualifica anche la squadra allieve e aveva già acquisito la partecipazione con la squadra allievi), Atl. Roata Chiusani vittoriosa nella categoria senior/promesse maschile (i cuneesi conquistano il pass anche con gli allievi e gli juniores, sempre in campo maschile), Atl. Canavesana, prima tra gli allievi.

Le società piemontesi attualmente qualificate per la Festa del Cross dopo la fase regionale

MASCHILE

Seniores/Promesse: Atl. Roata Chiusani, Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo, Atl. Saluzzo, Atl. Susa Adriano Aschieris, S.S. Vittorio Alfieri Asti

Juniores: A.S.D. Futuratletica Piemonte, Atl. Roata Chiusani, Sisport, S.S. Vittorio Alfieri Asti, Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo

Allievi: Atl. Canavesana, Atl. Roata Chiusani, Atl.Team Carignano, Atl. Susa Adriano Aschieris, Atl. Saluzzo

Già qualificate:

Senior/Promesse: Sport Project VCO, Pod. Valle Varaita

Juniores: Sport Project VCO

Allievi: ASD Futuratletica Piemonte, Sport Project VCO

FEMMINILE

Seniores/Promesse: Atl. Saluzzo, Pod. Valle Varaita, Battaglio CUS Torino, A.S.D. Brancaleone Asti, G.S. Fulgor Prato Sesia

Juniores: Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo

Allieve: Atl. Saluzzo Atl. Giò 22 Rivera, A.S.D. Futuratletica Piemonte, A.S.D. Podistica Valle Varaita, A.S.D. Dragonero

Già qualificate:

Senior/Promesse: Atl. Alba, Sport Project VCO

Allieve: Sport Project VCO, Atl. Pinerolo.

La manifestazione, organizzata da Atl. Saluzzo, era inoltre valida come 1° prova del Trofeo Piemonte Assoluto di Cross. La classifica combinata vede al comando Atl. Roata Chiusani con 1539 punti (prima nella classifica maschile), tallonata da Atl. Saluzzo (1528 – primo posto nella classifica femminile), terza Pod. Valle Varaita (1445).

Per quanto riguarda i risultati individuali, Noemi Bogiatto (Atl. Saluzzo) e Francesco Breusa (Battaglio CUS Torino) si aggiudicano le prove assolute di cross lungo (Bogiatto è anche la prima della classifica u23). Sul podio femminile salgono anche Arianna Dentis (Atl. Saluzzo), che mette a segno così una doppietta per il club padrone di casa, e Gessica Peyracchia (Pod. Valle Varaita), quarta Elena Abellonio (Atl. Alba, seconda tra le u23). Completano invece il podio maschile Simone Giolitti (Pod. Valle Varaita) e Gianluca Ferrato (Atl. Saluzzo). Quarto posto per Alessandro Cena (Atl.Roata Chiusani), primo nella categoria u23.

Nella categoria juniores invece, al maschile, vittoria per Franceso Pepe (Atl. Saluzzo) su Tommaso Bonino (ASD Futuratletica Piemonte) e Gabriele Gattino (Sisport); al femminile netta affermazione di Alice Rosa Brusin (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) che precede di oltre 1 minuto Irene Cappio (ASD Futuratletica Piemonte) ed Elena Pelassa (Atl. Venaria Reale). Tra gli allievi, testa a testa nella prova maschile tra Giorgio Comino (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) e Pietro Carlo Milano (Atl. Canavesana), separati tra loro da 1 solo secondo; terzo posto per Giacomo Manassero (ASD Dragonero), a sua volta a 2 secondi da Milano. Nella prova femminile Anna Laratore (Atl. Saluzzo) ha invece 9 secondi di margine sulla seconda classificata, Anita Pelissero (Atl. Susa Adriano Aschieris), terza Vittoria Audifreddi (Atl. Saluzzo), a 4 secondi dalla segusina.

Nelle categorie giovanili, Pietro Verra (Atl. Saluzzo) si aggiudica la prova cadetti davanti al compagno di club Federico Barotto, terzo Lorenzo Marcato (GS Zegna). Nella prova cadette primi cinque posti per l’Atl. Saluzzo con Virginia Galletto davanti a Viola Ruatta ed Elisabetta Bonardo; ai piedi del podio Anna Audisio e Matilde Telamone. Nella categoria ragazzi successi di Federico Mina (US La Salle Giaveno), davanti a Marco Marenco (ASD Airone Triathlon) e Pietro Sassano (ASD Dragonero); e di Sofia Felici (Atl. Saluzzo) davanti a Margherita Debernardi (GS Pomaretto 80) e Francesca Amenta (Atl. Roata Chiusani).

Nel cross corto infine netta affermazione di Riccardo Rabino (Atl. Saluzzo) che precede Loris Giorda (Atl. Giò 22 Rivera) e Jacopo Alberto Musso (Atl. Saluzzo). Al femminile la vittoria per la gara si delinea con una sfida tutta interna alla GAV tra Sara Cerutti, che ha la meglio, e Giulia Chiara Daverio; terzo posto per Francesca Rimonda (Atl. Pinerolo).