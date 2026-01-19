 / Sport

Sport | 19 gennaio 2026, 17:03

CICLOCROSS / Mattia Bonavia si impone a Cigliano in Coppa Piemonte

Il cuneese della Mtb Academy Giaveno conquista la maglia di leader

Domenica 18 gennaio si è conclusa a Cigliano, in provincia di Vercelli, la Coppa Piemonte di ciclocross.

Nella categoria allievi 2° anno si è imposto il cuneese Mattia Bonavia, conquistando cosi la maglia di leader. 

Per il portacolori della Mtb Academy Giaveno ottimi risultati, dunque, anche in Coppa Italia. 

Con la maglia del Piemonte ha conquistato un secondo posto mentre nel campionato  italiano a Treviso si è classificati quinto. 

Si chiude qui la stagione di ciclocross: a marzo si riparte con la mtb.

