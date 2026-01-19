VOLLEY GIOVANILE / Il punto settimanale sul settore giovanile del VBC Mondovì

Il punto settimanale sul settore giovanile del VBC Mondovì:

U.15/M: CERVASCA - VBC MONDOVI’ = 0-3 (15-25,16-25,24-26)

VBC MONDOVI’: Cuniberti (K), De Sanctis, Franco, Mazzucchi, Hidri, Garelli, Gastaudo (L1), Albesano, Testa, Curati, Bressano (L2). ALL: Viridiana Polizzi – Davide Mazzucchi .

Nella regular season del campionato U.15 decimo successo stagionale su 12 partite disputate per il VBC MONDOVI’ allenato da Viridiana Polizzi, che, piega per 3-0 (15-25,16-25,24-26) il Cervasca. In classifica generale i monregalesi, grazie alla conquista di questi ulteriori 3 punti, salgono a quota 30 e restano al terzo posto, sempre a -3 dal Villanova secondo.

Viridiana Polizzi ha schierato capitan Cuniberti in palleggio, De Sanctis opposto, Franco e Mazzucchi in banda, Hidri e Garelli al centro, Gastaudo libero, inserendo successivamente tutti i giocatori presenti, ossia Albesano, Curati, Testa e Bressano.

Nei primi due set i monregalesi sono sempre stati avanti nel punteggio, conducendo senza troppe difficoltà (16-11, 19-11 e 20-12 nel primo; 6-0, 12-2 e 22-3 nel terzo), vincendoli senza troppe difficoltà 25-15 e 25-16. Nella terza frazione, complice anche diversi cambi nelle fila del VBC MONDOVI’, c’ è stato molto più equilibrio, con i monregalesi che hanno commesso un po’ troppi errori, ma sono stati più bravi degli avversari nei momenti cruciali del parziale, chiuso ai vantaggi 26-24.

U.17/M: SAVIGLIANO - VBC MONDOVI’ = 3-0 (25-14,25-11,25-19)

VBC MONDOVI’: Cuniberti, Riccardo Albesano (K), Franco, Kosara, Lorenzo Albesano, Hidri, Gastaudo (L), Mazzucchi, De Sanctis. ALL: Viridiana Polizzi – Bongioanni Debora

Nella dodicesima giornata della regular season del campionato U.17 il VBC MONDOVI’ viene superato per 3-0 (25-14,25-11,25-19) dal Savigliano secondo.

Viridiana Polizzi ha schierato Cuniberti in palleggio, capitan Riccardo Albesano opposto, Franco e Kosara in banda, Hidri e Lorenzo Albesano al centro, Giraudo libero, inserendo successivamente sia Mazzucchi che De Sanctis.

Nei primi due set i monregalesi hanno faticato a tenere il passo dei saviglianesi (7-2 e 17-10 nel primo; 10-2, 15-7 e 21-8 nel secondo), perdendoli 25-14 e 25-11. Decisamente meglio nella terra frazione, in cui il VBC MONDOVI’ è riuscito a tenere il ritmo avversario, stando sempre abbastanza vicino ai padroni di casa (12-8 e 20-16), cedendo 25-19.

Nel complesso, comunque, per il gruppo allenato da Viridiana Polizzi (composto da quello dell’ U.15 più un paio di ragazzi in età per l’ U. 17), un altro utile test che porta esperienza per il futuro.