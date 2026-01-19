 / Volley

VOLLEY SERIE B1F / IL PUNTO SUL GIRONE A: al giro di boa il Mondovì Volley è terzo in classifica

Si è chiuso il girone di andata del campionato di B1. Le pumine soffrono in casa del Volpiano, ma in rimonta riescono a evitare una clamorosa sconfitta. Scacco matto del Volley 2001 Garlasco, che vince in casa della capolista Florens Vigevano

Il Mondovì Volley sul campo del Volpiano (ph. Luciano Pecchenino)

Con le gare dello scorso week-end si è chiuso il girone di andata del Campionato di Volley Femminile di serie B1. Dopo undici vittorie di fila la Florens Vigevano è stata costretta alla resa per 1-3 nel match casalinga contro il Volley 2001 Garlasco. Sconfitta che alla Florens è costata il primo posto in classifica, ma anche la mancata qualificazione alla final four di coppa Italia per una peggiore differenza set proprio rispetto al Garlasco. Florens che non perdeva in casa dal 18 maggio 2024. 

Vittoria sofferta più del previsto quella ottenuta dal Mondovì Volley in casa del fanalino di coda del Vol-ley Academy Volpiano. Partenza shock per le pumine, che hanno perso i primi due set piuttosto malamente (25-16, 25-18), prima di svegliarsi e andare a prendersi la vittoria con tre set questa volta gestiti a dovere (15-25, 14-25, 4-15). Mondovì che riconquista il terzo posto in classifica, ma che deve mordersi le mani per l’ennesimo punto perso per strada con formazioni tecnicamente inferiori. Punti che rischiano di essere pagati a caro prezzo e che impongono al Puma di non fallire gli scontri diretti che ci saranno nel girone di ritorno.

E' risalita al terzo posto, in coabitazione con il Mondovì, l’Acrobatica Alessandria, che in casa ha inferto un netto 3-0 al Parella Torino. Le ragazze di coach Napolitano, trascinate dai 18 punti di Giorgia Coveccia (MVP), hanno confermato di vivere un ottimo stato di forma e soprattutto di essersi messe alle spalle le difficoltà coincise con l’assenza  per infortunio della palleggiatrice Martina Balboni. 

In salute anche il Capo D’Orso Palau, che in casa ha avuto la meglio del Gso Villa Cortese per 3-1. La formazione sarda ora ha un ritardo di quattro punti dalla terza posizione. Ha consolidato la settima posizione il Care Project Bellusco, vittorioso 3-1 nel match casalingo contro il Chieri 76. Successi al tie-break, infine, per Cus Torino e Issa Novara, rispettivamente ai danni di Sd Ccs Cogne Aosta e Pan Alfieri Cagliari.  

Ora il Campionato si ferma per due settimane. Alla ripresa, prevista per il 7 febbraio, il Mondovì Volley sarà impegnato in una difficilissima trasferta in casa del Capo D’Orso Palau. Altra sfida decisamente interessante sarà quella che opporrà la Florens Vigevano a una rinvigorita Acrobatica Alessandria.

I RISULTATI DELLA 13^ GIORNATA DI ANDATA - B1 FEMMINILE GIRONE A

FLORENS VIGEVANO

VOLLEY 2001 GARLASCO

1-3

CUS TORINO

SD CCS COGNE AOSTA

3-2

ACADEMY VOLPIANO

MONDOVI’ VOLLEY

2-3

CARE P. BELLUSCO

CHIERI 76

3-1

CAPO D’ORSO PALAU

GSO VILLA CORTESE

3-1

ACROBATICA ALESSANDRIA

PARELLA TORINO

3-0

ISSA NOVARA

PAN ALFIERI CAGLIARI

3-2

LA CLASSIFICA

1

VOLLEY 2001 GARLASCO

34

2

FLORENS VIGEVANO

34

3

MONDOVI’ VOLLEY

29

4

ACR. ALESSANDRA

29

5

GSO VILLA CORTESE

28

6

CAPO D’ORSO PALAU

25

7

CARE P. BELLUSCO

20

8

CUS TORINO

18

9

SD CCS COGNE AOSTA

17

10

PAN A. CAGLIARI

12

11

ISSA NOVARA

10

12

CHIERI 76

  7

13

PARELLA TORINO

  6

14

ACADEMY VOLPIANO

  4

PROSSIMO TURNO – 1^ GIORNATA DI RITORNO

FLORENS VIGEVANO

ACR. ALESSANDRIA

07/02

CUS TORINO

GSO VILLA CORTESE

 

SD CCS COGNE AOSTA

V. 2001 GARLASCO

 

CAPO D’ORSO PALAU

MONDOVI’ VOLLEY

 

CARE P. BELLUSCO

PARELLA TORINO

 

ISSA NOVARA

CHIERI 76

 

V. AC. VOLPIANO

PAN ALFIERI CAGLIARI

 

Matteo La Viola

