Ana Saluzzo: domenica la celebrazione del 83° anniversario della Battaglia di Nowo Postojalowka

Dopo le solenni celebrazioni a Ceva per l’83° anniversario della Battaglia di Nowo Postojalowka, nell’ambito della Giornata regionale del Valore Alpino istituita dal Consiglio regionale, che hanno visto il clou nella grande sfilata di domenica 18, alla presenza del presidente nazionale ANA Sebastiano Favero e del Consiglio Direttivo nazionale insieme a numerose autorità, le penne nere dell’Ana Monviso si preparano alla "Giornata del non dimenticare" domenica 25 gennaio.

Vedrà a Saluzzo ancora la celebrazione dell’anniversario della tragica e sanguinosa battaglia combattita in Ucraina il 19 e 20 gennaio 1943 e l'onore per il sovraumano valore e lo spirito di sacrificio dei battaglioni e dei gruppi della Julia e della Cuneense che ne uscirono decimati.

Il programma prevede il ritrovo presso il "Monumento all’alpino che non è più tornato" in corso Gioveanale Ancina per l’alzabandiera, l’onore ai caduti e i saluti alle autorità presenti. Alle 11 messa presso la Parrocchia di Maria Ausiliatrice.

Numerosa presenza dell’Ana Monviso con i gruppi sezionali a Ceva. Il presidente Enzo Desco commenta:

"Il ricordo della battaglia di Nowo Postojalowka ha un significato profondo: commemora il sacrificio eroico e disperato degli alpini della Divisione Cuneense durante la tragica ritirata di Russia. Un episodio cruento e sanguinoso del ripiegamento del nostro esercito. Simboleggia anche la memoria del coraggio, la sofferenza, la solidarietà Alpina e l'importanza di non dimenticare il dramma della guerra vissuto dalle nostre comunità con la perdita di tantissimi ragazzi partiti dai nostri paesi e mai più tornati.

Noi alpini della Sezione ANA Monviso di Saluzzo non abbiamo voluto far mancare la nostra presenza proprio per non dimenticare il sacrificio compiuto dai nostri "veci", cercando di tramandarne il ricordo alle nuove generazioni".