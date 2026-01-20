"Ritratti di speranza”: a Robilante una serata di parole, immagini e volontariato dal Madagascar

Venerdì 23 gennaio alle ore 21, presso la Biblioteca Comunale “Matteo Silvestro” di Robilante, l’Associazione Limodoro propone una serata speciale "A tu per tu con l’autore", dedicata al racconto del volontariato sanitario e della cooperazione internazionale.

Al centro dell’incontro il libro “Ritratti di speranza – Oltre al viaggio umanitario”, nato dall’esperienza di Ilaria Giraudo, infermiera volontaria partita nel novembre 2023 per una missione in Madagascar con l’Associazione “Amici di Ampasilava” di Bologna. Il volume è stato scritto a quattro mani insieme a Leandro Mallamaci, altro volontario e autore delle fotografie che accompagnano il racconto.

Il libro prende forma dall’attività svolta presso l’Ospedale Vezo di Andavadoaka, villaggio costiero dove i due autori hanno prestato servizio, e restituisce uno sguardo autentico sulla vita quotidiana, sulle difficoltà ma soprattutto sulla bellezza e resilienza del popolo malgascio. Attraverso immagini intense e testi essenziali, "Ritratti di speranza " va oltre il semplice diario di viaggio, diventando una testimonianza umana e professionale che mette al centro le persone incontrate lungo il cammino.

Durante la serata, l’autrice dialogherà con il pubblico, raccontando la genesi del progetto, l’esperienza vissuta sul campo e il significato profondo del volontariato sanitario. L’incontro sarà arricchito dalla proiezione delle fotografie contenute nel volume, che permetteranno ai partecipanti di immergersi visivamente nei luoghi e nei volti del Madagascar.

Un aspetto centrale del progetto è anche il suo valore solidale: l’intero ricavato della vendita del libro è destinato a sostenere i progetti dell’Associazione “Amici di Ampasilava” in Madagascar, contribuendo concretamente al miglioramento delle condizioni sanitarie e di vita della popolazione locale.

L’iniziativa, a cura dell’Associazione Limodoro, si inserisce in un percorso di sensibilizzazione sui temi della solidarietà, della cura e dell’impegno civile, offrendo alla comunità un’occasione di incontro e riflessione.

Biblioteca Comunale “Matteo Silvestro” – Robilante, venerdì 23 gennaio, alle 21.