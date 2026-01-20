Viadotto Uveghi, divieto ai camion oltre le 7,5 tonnellate, ma le violazioni continuano

Sul Viadotto Uveghi è in vigore il divieto di transito per i camion con tonnellaggio superiore alle 7,5 tonnellate, ma il provvedimento continua a essere ignorato. Le segnalazioni di violazione si moltiplicano, alimentando forti preoccupazioni tra residenti in valle Arroscia e automobilisti.

Il divieto è stato introdotto per tutelare la struttura del viadotto e ridurre i carichi eccessivi che potrebbero comprometterne la stabilità mentre sono in corso controlli da parte di Anas. Tuttavia, come evidenziato anche nella foto pubblicata, mezzi pesanti non autorizzati continuano ad attraversarlo con regolarità.

La presenza di camion di grande portata solleva timori concreti sulla sicurezza dell’infrastruttura. Secondo quanto segnalato dagli automobilisti, il transito continuo di veicoli oltre il limite consentito potrebbe accelerare il deterioramento del viadotto, aumentando i rischi per chi lo percorre. Proprio per queste ragioni, Anas sta effettuando controlli strutturali approfonditi di livello 4, analoghi a quelli applicati per il Ponte Morandi, al fine di monitorare in modo costante e dettagliato lo stato di salute dell’opera.

Di fronte a una situazione che appare tutt’altro che isolata, cresce la richiesta di controlli più rigorosi sulle strada e di interventi efficaci sul rispetto del divieto di transito. Nel frattempo, le segnalazioni continuano ad arrivare, supportate da immagini che testimoniano una problematica.