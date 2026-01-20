Aurelio Seoni nominato selezionatore della Rappresentativa Under 14 di Cuneo

La Delegazione Provinciale di Cuneo della F.I.G.C. annuncia la nomina di Aurelio Seoni come selezionatore della Rappresentativa Provinciale Under 14 di Cuneo, affiancato dal vice Giancarlo Piras.

Queste le parole del delegato Giuseppe Chiavassa: "Si tratta di due figure di comprovata esperienza e competenza, che sapranno lavorare con professionalità e passione al servizio dei nostri giovani calciatori.

La Rappresentativa Provinciale è un vero e proprio onore per il nostro territorio. Rappresenta non solo il calcio, ma anche i valori sportivi, educativi e sociali della provincia di Cuneo. Indossare questa maglia significa portare con sé l’orgoglio di un intero movimento e di tante Società che lavorano quotidianamente con i ragazzi.

Ai ragazzi voglio dire di vivere questa esperienza con entusiasmo, impegno e rispetto. Sono giovani calciatori, ma prima ancora giovani persone: questa è un’importante occasione di crescita sportiva e umana. Devono essere fieri di far parte della Rappresentativa e dare sempre il massimo, divertendosi.

A nome mio e di tutta la Delegazione rivolgo un grande in bocca al lupo allo staff tecnico e a tutti i ragazzi per il Torneo delle Province. Siamo certi che rappresenteranno al meglio Cuneo, dentro e fuori dal campo, con correttezza, determinazione e spirito di squadra".