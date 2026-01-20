Villanova Mondovì, auto finisce contro guard rail a Branzola

Incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 20 gennaio, nel Comune di Villanova Mondovì.

Un'autovettura che percorreva la strada provinciale 37 è finita fuori strada andando a sbattere contro il guard rail, in frazione Branzola, in prossimità degli impianti sportivi di via Pianfei.

Sul posto è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, oltre al personale sanitario del 118 che ha soccorso la persona alla guida dei veicolo, trasportata in codice giallo all'ospedale Regina Montis Regalis per le cure del caso.

Il recupero del mezzo è stato affidato al Soccorso Stradale Lotario di Frabosa Sottan.