Savigliano celebra San Sebastiano tra cultura, musica e tradizione religiosa

Sabato 24 e domenica 25 gennaio Savigliano torna a celebrare San Sebastiano, uno dei due patroni della città, con alcune iniziative organizzate dall'Assessorato alla cultura del Comune di Savigliano con l'Associazione Turistica Pro Loco di Savigliano.
Il sabato sarà dedicato all'approfondimento culturale. Alle 21, alla Crosà Neira, si terrà la conferenza “Misteri a Savigliano, tra epigrafia e storia” a cura del professor Emanuele Bonis (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano). Da un’idea del professor Giulio Ambroggio.
Protagonista anche la musica, con il concerto “Note d’amore”, del Crossing Sound Trio. Alla serata, presentata da Alberto Tibaudi, seguirà un rinfresco offerto dall’Associazione Turistica Pro Loco di Savigliano.
La domenica sarà invece come sempre dedicata alla parte religiosa. Alle 10, celebrazione della Messa nella Chiesa di Sant'Andrea, con omaggio floreale all’altare dedicato a San Sebastiano.