Il Lions Club Busca e Valli dona il Tricolore agli alunni delle classi quinte

Nell’ambito di due incontri dedicati ai più giovani, il Lions Club Busca e Valli, guidato dalla presidente Gabriella Girardo, ha promosso la consegna del Tricolore agli alunni delle classi quinte delle scuole di Busca, Castelletto e San Chiaffredo. L’iniziativa ha rappresentato un importante momento educativo, pensato per avvicinare i più giovani ai valori della cittadinanza, del rispetto delle istituzioni e del senso di appartenenza alla comunità nazionale.



Alla cerimonia erano presenti il sindaco Ezio Donadio e l’assessora all’Istruzione Lucia Rosso, che hanno voluto ringraziare il Lions Club e l’istituto scolastico per l’impegno condiviso nella formazione civica dei bambini e nel sostegno di iniziative rivolte alle nuove generazioni, promuovendo i valori del servizio, della responsabilità e della cittadinanza attiva.



"Un sentito ringraziamento – hanno sottolineato gli amministratori – va al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Carducci, Davide Martini, e alle insegnanti per la preziosa collaborazione, al Maresciallo dei Carabinieri della Stazione di Busca Matteo Faustini e al Comandante della Polizia Municipale Gianluca Acchiardi per la loro presenza, che ha ulteriormente valorizzato il significato dell’incontro. Siamo certi che momenti come questo rafforzino il legame tra scuola, istituzioni e territorio, aiutando i ragazzi a comprendere il valore dei simboli della Repubblica".



