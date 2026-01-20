Lions Club Bra Host e Leo Club Bra, quando la cucina diventa solidarietà

A Bra la sfida ai fornelli ha il sapore della solidarietà. Lions Club Bra Host e Leo Club Bra sono andati a braccetto mercoledì 14 gennaio nel ristorante didattico dell’Istituto Professionale Statale Velso Mucci per l’annuale appuntamento denominato Master Chef Lions.

Nuova formula e nuova location, ma stessa grande partecipazione e interesse per la “gustosa” disfida in cucina, che quest’anno ha visto protagoniste due brigate di studenti darsi battaglia, lasciando i commensali a bocca aperta, anzi piena, sfornando deliziosi manicaretti.

Orgoglio e soddisfazione da parte del presidente del LC Bra Host, Andrea Molineris per una festa perfettamente riuscita non solo in termini di gusto, ma anche di cuore. La vera notizia è che il tradizionale appuntamento è stato finalizzato alla raccolta di borse di studio a beneficio degli studenti dell’Istituto per la somma di 900 euro derivanti dalla serata.

Per la cronaca, al termine dello spoglio delle schede, la vittoria dell’edizione 2026 è andata al Leo Club Bra capitanato dal presidente Alessandro Brizio. Ma non è finita: durante la serata è stato premiato anche il disegno del concorso “Un poster per la pace”, con applausi alla giovane Ginevra Navilli.

E, dopo tutto questo successo, l’appuntamento non può che essere alla prossima edizione.