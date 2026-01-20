BOCCE / Scattata a Saluzzo la 52ª edizione del Memorial Pinin e Carlo De Chiesa

Scattata lunedì 19 gennaio, la 52ª edizione del Memorial Pinin e Carlo De Chiesa, con sedici le quadrette iscritte alla prestigiosa kermesse notturna del volo.

Il via per le due partite dei gironi eliminatori, come da disposizioni di federazione, alla Bocciofila Auxilium Saluzzo, con sede di appoggio la bocciofila Enviese. Successivamente, a partire dalle partite di recupero, si giocherà, sempre al bocciodromo saluzzese, nella serata di lunedi sera.

Prima serata, che come tradizione ha registrato grande partecipazione di pubblico, dove non sono mancati i colpi di sorpresa. In scioltezza la quadretta di casa dell’Auxilium griffata Azienda Agricola di Capello superare la Perosina di Maurizio Cesano per 13 a 4: sconfitta l’altra quadretta di casa sponsorizzata Fattorie Lingua, con Alberto Barale, che dopo un inizio in salita sotto di 0 a 9 perdeva 2 a 13 dalla Saviglianese di Gualtiero Ricca.

La quadretta fossanese della Forti Sani Politanò Giuseppe e Figli snc, con Daniele Grosso, vincitrice la passata edizione, superava per 13 a 12, una coriacea Pozzo Strada di Andrea Porta, grazie ad un recupero nella fase finale del match.

L’altro team, targato Forti Sani, superava la Beccaria di Scarnafigi con Giampiero Pinnella per 13 a 7. Sui campi enviesi, in casa Auxilium,successo per la formazione di Emanuele Ferrero per 13 a 1 opposto al Vottignasco di Carlo Negro. Sconfitti,i team di Carlo Barale per 5 a 7 dalla Saviglianese di Basilietti,e Francesco Costa per 10 a 13, dal Rossini di Davide Manolino.

Vince Bocce Mondovi guidato dall’argentino Pretto per 13 a 10, nei confronti del Vottignasco di Gianfranco Girino. Lunedi 26 gennaio, seconda serata, con i gironi 2 e 3, che giocheranno all’Auxilium Saluzzo, mentre i gironi 1 e 4, saranno ad Envie. Direttori di gara Claudio Dellapiana e Luca Busso.

Risultati di lunedì 19 gennaio

Bocciofila AUXILIUM SALUZZO

Girone 1: Perosina (Cesano)- Auxilium Az. Agricola Bertea (Capello) 4-13; Beccaria Scarnafigi (Quaterni)- Forti Sani Fossano (Borgogno)7-13;

Girone 4: Bocciofila Saviglianese ( Ricca)- Auxilium Saluzzo Fatt.Lingua (A.Barale)13-2; Pozzo Strada To (Piazza)- Forti Sani Politanò Giuseppe e Figli snc (Bertola)12-13;

Bocciofila ENVIESE

Girone 2 Auxilium (Bergesio)- Saviglianese (Basilietti)5-7; Vottignasco (Bagnasco)- Bocce Mondovi (Pretto)10-13;

Girone 3: Auxilium Saluzzo (Costa)- Rossini ( Manolino)10-13; Vottignasco (Prato)- Auxilium (Ferrero)1-13;

Prossimo turno 26 gennaio

Sede Auxilium Saluzzo

Girone 2: Saviglianese (Basilietti)- Bocce Mondovi (Pretto); Auxilium (Bergesio)- Vottignasco (Bagnasco)

Girone 3: Rossini ( Manolino)- Auxilium (Ferrero); Vottignasco (Prato)- Auxilium Saluzzo (Costa);

Sede Envie

Girone 1: Auxilium Az. Agricola Bertea (Capello)- Forti Sani Fossano (Borgogno); Perosina (Cesano)- Beccaria Scarnafigi (Quaterni);

Girone 4: Bocciofila Saviglianese ( Ricca)- Forti Sani Politanò Giuseppe e Figli snc (Bertola); Auxilium Saluzzo Fattorie Lingua (A.Barale)- Pozzo Strada To (Piazza);