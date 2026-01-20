PALLAPUGNO / Sabato 28 marzo ad Imperia la sfida di Supercoppa tra Cortemilia e Albese

La Supercoppa si giocherà in Liguria: il trofeo che darà il via alla stagione pallonistica si disputerà sabato 28 marzo, alle 14.30, nello sferisterio di località Clavi a Imperia.



"Dopo aver dato vita a un’entusiasmante edizione della Coppa Italia in versione itinerante, tra i campi di Imperia e Andora, riporteremo in Liguria la Supercoppa -, spiegano il presidente della Fipap Enrico Costa e il vicepresidente Marco Scajola -. Sarà un nuovo grande evento che, siamo certi, oltre a offrire uno spettacolo di assoluto livello per tifosi e appassionati avvicinerà tanti giovani a questa disciplina sportiva. La Supercoppa aprirà una nuova stagione che riserverà grandi emozioni e sancirà, ancora una volta, l’indissolubile legame tra la pallapugno, il Piemonte e la Liguria in un’unione tra sport, tradizione, cultura e territorio".



A sfidarsi in campo saranno il Cortemilia, squadra vincitrice del campionato e della Coppa Italia 2025, e l’Albese, compagine finalista perdente del campionato. Entrambe hanno cambiato il proprio capitano-battitore: da un lato a guidare i detentori dello scudetto ci sarà Marco Battaglino, dall’altro Alessio Ferro.



"Questo evento è un ulteriore appuntamento importante non solo per la città, ma per tutta la provincia di Imperia. L’obiettivo è quello di far conoscere sempre di più il nostro sport con la speranza che manifestazioni come questa possano ripetersi spesso e volentieri", conclude il presidente del Comitato regionale ligure Giacomo Raineri.