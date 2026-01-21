A Castagnito incontro tra Amministrazione Comunale e agricoltori

Dal Comune di Castagnito arriva la comunicazione riassuntiva della prima serata di confronto fra l’amministrazione e gli imprenditori agricoli del territorio, che pubblichiamo di seguito:

"Numerosa la partecipazione alla riunione indetta martedì 20 gennaio dall’amministrazione comunale di Castagnito con gli imprenditori agricoli del territorio, primo appuntamento di una serie di serate di confronto inserite nel calendario del 2026.

L’incontro si è svolto nel salone monumentale del municipio, in linea con l’impostazione che caratterizza l’azione amministrativa, orientata ad ascoltare da vicino le richieste degli operatori del settore e, allo stesso tempo, a condividere informazioni e proposte.

Il sindaco Giulio Cortese ha posto all’attenzione dei presenti diversi temi di attualità, utili per garantire un costante aggiornamento. Si è parlato dei lavori in corso al “Mercato di Canale”, delle opportunità offerte dal distretto del cibo, del ruolo della CER Roero come risorsa energetica anche per le medio-piccole attività e della possibile installazione di colonnine meteorologiche.

Ampio spazio è stato infine riservato al pubblico per raccogliere osservazioni e richieste. Questo è lo stile di lavoro che l’amministrazione intende promuovere: un rapporto fondato su dialogo, condivisione e collaborazione reciproca tra chi amministra e chi il territorio lo vive e lo costruisce ogni giorno, con l’obiettivo di operare in modo mirato verso traguardi comuni".