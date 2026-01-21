Alba, la Polizia municipale ha festeggiato il protettore San Sebastiano

Con una santa messa nella Cattedrale di San Lorenzo, martedì 20 gennaio la Polizia Municipale di Alba ha celebrato San Sebastiano, protettore della Polizia Locale.

Accanto al corpo di agenti e al comandante Antonio Di Ciancia, presenti in duomo anche il sindaco Alberto Gatto con l’assessore alla Polizia municipale e Sicurezza Davide Tibaldi e gli assessori Roberto Cavallo e Luigi Garassino, insieme a molti consiglieri comunali e a diverse personalità istituzionali.

La funzione liturgica è stata celebrata dal vescovo, monsignor Marco Brunetti, insieme ad alcuni sacerdoti.

«La celebrazione di San Sebastiano - dichiarano il sindaco Alberto Gatto e l’assessore alla Polizia municipale Davide Tibaldi - rappresenta ogni anno un momento importante per ringraziare gli agenti della nostra Polizia Municipale per il lavoro quotidiano svolto al servizio della comunità. I dati relativi alle attività del Corpo confermano un impegno costante e qualificato su tutti i fronti: dalla sicurezza stradale al controllo del territorio, dalla gestione degli eventi alla tutela del decoro urbano e dell’ambiente. Il 2025 è stato un anno particolarmente intenso, caratterizzato da grandi manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale e da una città sempre più viva e attrattiva. In questo contesto, la Polizia Locale ha saputo garantire presenza, professionalità e capacità di intervento, operando in sinergia con le altre forze dell’ordine e con il supporto di strumenti tecnologici sempre più avanzati. A nome dell’Amministrazione comunale esprimiamo un sincero ringraziamento al comandante Antonio Di Ciancia e a tutto il Corpo per la dedizione, il senso del dovere e la vicinanza ai cittadini dimostrati ogni giorno. Continueremo a investire in sicurezza, prevenzione e innovazione, perché una città più sicura è una città più vivibile e attenta al benessere di tutti».

La celebrazione è stata anticipata da un incontro con la stampa col quale i vertici del Comando hanno illustrato i dati di attività del 2025. Ne abbiamo scritto qui.

I DATI DI ATTIVITA' 2025

Organico e ore di servizio

Il Corpo, composto da 22 operatori, ha garantito il servizio tutti i giorni della settimana dalle 7.00 alle 20.00, per un totale di 36.500 ore di attività, pari a una media di 1.659 ore annue per operatore.

Le ore di servizio sono state così ripartite: Polizia stradale: 21.998 ore; Polizia amministrativa: 5.350 ore; Pubblica sicurezza e sicurezza urbana: 6.052 ore; Polizia giudiziaria: 3.100 ore.

POLIZIA STRADALE

Prevenzione e accertamento delle violazioni

Ore di attività di controllo stradale: 21.998

Numero di sanzioni effettuate: 19.220

Emanazione provvedimenti - Numero di ordinanze, nulla osta e autorizzazioni emesse: 269; Autorizzazioni emesse: 411;

Infortunistica stradale - Numero di incidenti rilevati: 108;

Gestione del procedimento sanzionatorio - Numero di ricorsi: 174

di cui Giudice di Pace: 98

di cui Prefetto: 69

Sindaco: 3

Educazione stradale

Ore dedicate ai corsi: 52; Numero di alunni incontrati: 472.

Parco automezzi

Autovetture di servizio: 7; Motocicli di servizio: 2; Chilometri percorsi: 104.550.

POLIZIA GIUDIZIARIA

Attività investigativa - Numero di notifiche eseguite: 238;

Attività repressiva - Atti di Polizia Giudiziaria eseguiti: 31;

Attività esecutiva interna ed esterna - Numero di atti delegati: 7;

PUBBLICA SICUREZZA E SICUREZZA URBANA

Controllo del territorio

Segnalazioni / interventi effettuati: 39;

Sorveglianza ex Tribunale - Ore effettuate: 1.478;

Interventi repressivi - Tentativi di conciliazione: 1;

Gestione videosorveglianza - Accessi in raccordo con altri uffici: 64;

POLIZIA AMMINISTRATIVA

Istruttoria e pareri - Atti rilasciati: 1.170;

Rilascio atti - Autorizzazioni rilasciate: 342;

Controlli - Esercizi controllati: 25;

ASO / TSO Ordinanze emanate: 0; Interventi eseguiti: 6;

Controlli ambientali e decoro urbano - Interventi effettuati: 210;

Sanzioni accertate: 154;

Segnalazioni all’Agenzia delle Entrate / Guardia di Finanza (tributi evasi)

Segnalazioni ricevute: 2;

Controlli effettuati: 15;

Sicurezza stradale e controllo della circolazione

Nel 2025 sono state accertate 19.066 violazioni al Codice della strada, in linea con l’andamento degli ultimi anni, e 154 violazioni ai regolamenti comunali, in particolare in materia di decoro urbano e abbandono rifiuti.

Tra le principali infrazioni rilevate:

oltre 7.800 sanzioni per sosta irregolare, più di 5.700 violazioni nelle aree pedonali, 666 verbali per mancata assicurazione, 297 per mancata revisione, 280 per eccesso di velocità. Sono stati applicati 1.344 verbali con decurtazione punti, per un totale di 6.199 punti sottratti, oltre a 180 sequestri di veicoli, 220 rimozioni e numerosi provvedimenti accessori.

Incidenti stradali

Nel corso dell’anno sono stati rilevati 108 incidenti stradali, di cui: 36 con feriti, 70 senza feriti, 2 incidenti mortali, con 2 decessi complessivi. 13 incidenti hanno coinvolto pedoni e 7 ciclisti.

Le cause principali: 19 incidenti per mancata regolazione della velocità del veicolo, 15 per inosservanza della mano da tenere, 12 per cambio di corsia e altre manovre, 45 per mancata precedenza, 13 per la distanza di sicurezza, 6 per mancata precedenza ai pedoni, 2 per divieto di sorpasso.

A seguito della riforma Cartabia, l’attività di polizia giudiziaria in materia di infortunistica ha portato alla redazione di 31 notizie di reato, tra cui casi di guida in stato di ebbrezza, lesioni gravissime e omicidio stradale.

Attività amministrativa e di controllo

La Polizia Locale ha svolto un’intensa attività amministrativa:

Notifiche di atti giudiziari e amministrativi: 238; Accertamenti anagrafici: 1.100; Accertamenti relativi a cittadini stranieri (Questura / acquisizione cittadinanza): 40; Permessi di transito rilasciati e pareri espressi: 7.572; di cui 221 a favore di persone con disabilità; Autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico: 460;

Mercati settimanali gestiti: 312 operatori del commercio; 156 produttori agricoli Autorizzazioni commerciali rilasciate per fiere: 320; Ordinanze emesse in materia di circolazione stradale: 270; Sanzioni elevate in materia annonaria, commerciale, ambientale e di decoro urbano: 154; Ordinanze sanitarie di Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO): 0; Ordinanze di sicurezza sanitaria ed emergenza: 6; Interventi in materia ambientale, edilizia e pubblico decoro: 210; Sopralluoghi di polizia edilizia: 15; Ricorsi presentati: 174 (di cui 98 al Giudice di Pace, 69 al Prefetto, 7 al Sindaco).

Attività di Polizia Giudiziaria - Notizie di reato: 31; Deleghe di indagine: 4; Denunce e querele: 2; Inserimenti nel Sistema di Indagine (SDI): 55.

Centrale operativa, videosorveglianza e varchi elettronici

Nel 2025 la Centrale operativa ha gestito 45.530 telefonate, con una media di 125 chiamate al giorno, di cui oltre 2.200 provenienti dal numero unico di emergenza 112.

È proseguita l’attività di gestione dei varchi elettronici del centro storico:

7.572 richieste di accreditamento esaminate, 4.711 infrazioni accertate, in calo rispetto al 2024.

Il sistema di videosorveglianza conta oggi oltre 155 telecamere, affiancate da 7 varchi di lettura targhe sugli accessi principali alla città, con possibilità di condivisione delle immagini con le altre forze di polizia.

Nel 2025 sono stati complessivamente emessi 20.720 verbali per violazioni al Codice della Strada.

Le principali infrazioni accertate: Mancato utilizzo del casco protettivo: 7 verbali; Mancato uso delle cinture di sicurezza: 55 verbali; Uso del telefono cellulare o lenti non consentite durante la guida: 33 verbali; Mancato rispetto della distanza di sicurezza e guida pericolosa: 28 verbali;

Superamento dei limiti di velocità: 280 verbali; Circolazione senza copertura assicurativa: 666 verbali; Mancata revisione dei veicoli: 297 verbali; Violazioni relative alla patente di guida: 336 verbali; Mancata precedenza ai pedoni: 13 verbali; Violazioni di precedenza e sorpasso: 30 verbali; Guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: 5 verbali; Sosta e fermata irregolare in aree a pagamento: 7.884 verbali; Violazioni commesse all’interno del centro abitato: 5.056 verbali; Violazione del divieto di circolazione nelle aree pedonali: 5.753 verbali; Occupazione abusiva di suolo pubblico: 22 verbali; Violazioni della segnaletica orizzontale: 255 verbali.

Nel 2025 sono state applicate le seguenti sanzioni accessorie conseguenti per violazioni al Codice della Strada: Ritiro della carta di circolazione: 17 casi; Segnalazioni per la sospensione della patente di guida e/o della carta di circolazione: 22 casi; Sequestri di veicoli finalizzati alla confisca: 180 casi; Fermi amministrativi dei veicoli: 23 casi; Decurtazione dei punti dalla patente: 1.344 verbali interessati per un totale di 6.199 punti decurtati; Documenti presentati in visione: 45 casi; Rimozioni di veicoli: 220 interventi.

Eventi e manifestazioni

Grande impegno è stato dedicato alla gestione della sicurezza di eventi di rilievo, tra cui: Rally del Piemonte, Vinum, Collisioni, International Jazz Day, la 95ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, la Vuelta di Spagna 2025, con partenza da Alba ed altre numerose manifestazioni.

In questo contesto si inserisce il progetto “Alba Vigile” per il potenziamento del servizio di vigilanza su tutto il territorio comunale, che ha visto l’impiego di 787 ore di servizi aggiuntivi, con 44 servizi straordinari e oltre 450 sanzioni accertate, contribuendo in modo significativo al miglioramento della sicurezza e della vivibilità urbana. Il controllo è stato effettuato in quartieri, frazioni, giardini, stazione ferroviaria, il Centro di Prima Accoglienza di Via Pola e l’H-Zone. È stata prevista una durata di circa 820 ore di prestazioni extra lavorative, suddivise 340 ore serali/notturne e 480 ore diurne nell’arco temporale annuale, con maggiore concentrazione nel periodo degli eventi e della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.