Mondovì, via Tortora chiude un mese e cambia la viabilità a Piazza

Chiuderà almeno un mese via Tortora per i lavori di messa in sicurezza del tratto che insiste sui bastioni.

L'intervento, come anticipato, si rende necessario in vista dell’imminente abbattimento dell’Istituto “Baruffi”. Le operazioni richiederanno infatti il transito di mezzi pesanti, con carichi significativi, per la rimozione delle macerie. Così l'ente Provincia, competente per l’edilizia scolastica delle scuole superiori, ha messo a disposizione 150mila euro per mettere in sicurezza la strada che, nel tratto interessato, verrà rinforzata con l’inserimento di una soletta metallica che consentirà di non scaricare il peso sui bastioni.

Via Tortora chiuderà da giovedì 22 gennaio fino a fine febbraio, pertanto si rende necessario un piano per la gestione della viabilità, in particolare negli orari scolastici.

PER LE AUTO

Nelle fasce di ingresso e uscita degli studenti, a seconda degli istituti- le cui famiglie sono già state allertate - il traffico proveniente da Carassone e via IV Novembre, anziché proseguire in via Tortora, potrà percorrere via delle Scuole, transitare di fronte ai portici sottani di piazza Maggiore per poi proseguire.

Sono in fase di valutazione le due alternative che saranno o via Vasco (modificare temporaneamente il senso unico in tale fascia e istituendolo a scendere) e in questo casa per salire a Piazza le auto potranno utilizzare via Vico; oppure via Giolitti, tarando il semaforo nell’area di via Baluardo–Filiberto per non creare il traffico.

Per chi salirà a Piazza da Breo sarà possibile proseguire solo verso via Nino Carboneri.

PER I PEDONI

Anche il percorso pedonale degli studenti cambierà: quelli provenienti da piazza d'Armi raggiungeranno le scuole percorrendo via Marchese d'Ormea, quelli provenienti da piazza della Repubblica/funicolare non percorreranno via delle Scuole ma vicolo Macelli e vicolo Pozzo raggiungendo poi piazza IV Novembre.

Per le attività di educazione fisica alla Polveriera, gli studenti interessati, raggiungeranno la palestra direttamente a piedi, per le classi che, invece, usufruiscono della navetta per il PalaManera, il carico-scarico avverrà in piazza IV Novembre con passaggio da Carassone.

"Dopo questa prima fase di intervento - spiega il sindaco, Luca Robaldo - via Tortora verrà riaperta. Siamo consapevoli che, i primi tempi, questi cambi di viabilità potranno causare dei disagi, ma sono necessari per consentire i lavori di messa in sicurezza. Confidiamo nella pazienza dei cittadini e nella piena collaborazione di tutti. In loco per la gestione della viabilità nelle fasce di ingresso e uscite dalle scuole sarà presente la Polizia locale".

La riorganizzazione della viabilità in questo modo è per evitare ingorghi che, inevitabilmente, si creerebbero con le macchine in provenienti da Carassone in manovra su piazza IV Novembre.

Stando ai numeri raccolti dalla Polizia locale, dalle 7.30 alle 8.05, circa 107 auto provengono da Carassone e vanno in direzione di piazza IV Novembre, 26 compiono il percorso inverso e 36 transitano da piazza Maggiore verso Carassone.