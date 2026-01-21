 / Cronaca

Cronaca | 21 gennaio 2026, 14:14

Grave in ospedale dopo una caduta sugli sci a Limone Piemonte

63enne ligure elitrasportato in codice rosso al Santa Croce di Cuneo

Un grave incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 21 gennaio, sulle piste da sci di Limone Piemonte.

A farne le spese un 63enne residente a Ventimiglia.

L’uomo stava scendendo da una delle piste olimpiche presenti nel comprensorio della Riserva Bianca, percorsi qualificati tra quelli col maggior coefficiente di difficoltà, quando improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è caduto sulla neve.

Nell’incidente non sono stati coinvolti altri sciatori. L’uomo, rimasto sulla pista, ha però battuto violentemente il capo e perso conoscenza.

Immediato l’allarme e l’intervento della squadra di soccorso sulle piste della Questura di Cuneo, intervenute insieme a due infermieri, che si trovavano sul posto come turisti e che hanno aiutato a prestare le prime cure al malcapitato. Vista la gravità delle sue condizioni, è stato quindi allertato il servizio Elisoccorso del 118, che giunto sul posto ne ha effettuato il trasporto all’ospedale "Santa Croce" di Cuneo con un codice di gravità rosso.

