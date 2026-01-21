 / Cronaca

Cronaca | 21 gennaio 2026, 13:33

La denuncia sui social: tre colpi di pistola sparati da una vettura sulla Est-Ovest a Cuneo

Il post è di ieri mattina, scritto da una donna che ha assistito all'inquietante episodio. La Polizia di Stato avrebbe già individuato il responsabile

Immagine di repertorio

Un episodio inquietante quello segnalato sui social da una donna di Cuneo. 

In un post pubblicato su Facebook ieri mattina, la donna racconta che il giorno prima, quindi lunedì 19 gennaio, intorno alle 17.50, mentre percorreva in auto la galleria che porta alla Est-Ovest, il conducente del veicolo che la precedeva avrebbe esploso tre colpi di pistola in aria dopo aver abbassato il finestrino. Avrebbe poi proseguito la sua corsa come se nulla fosse. 

La donna racconta di essersi spaventata e così anche il figlioletto in auto con lei, con il quale stava andando dal pediatra. 

Il post ha scatenato un'orda di commenti, come prevedibile. La stragrande maggioranza di essi evidenzia che sarebbe stato il caso di prendere il numero di targa e sporgere denuncia.

Non sappiamo se la donna si sia rivolta alle forze dell'ordine ma, a quanto si apprende, la Polizia di Stato avrebbe già individuato il responsabile.

Una goliardata. Ci sarebbe questo dietro il gesto visto dalla donna. 

La pistola sarebbe una scacciacani, escludendo che potesse essere realmente pericolosa per qualcuno. La cittadinanza può ritenersi quindi rassicurata.

Resta il fatto che, anche se con una pistola senza proiettili, sparare in un luogo pubblico resta un fatto gravissimo. E chi assiste, come in questo caso la signora con il figlio, non può sapere se l'arma sia vera oppure no. Generando un comprensibile panico. 

Barbara Simonelli

