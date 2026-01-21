Alba: 30 gennaio a teatro con “Gli Innamorati” di Carlo Goldoni, promozione speciale per gli studenti

Il grande teatro di Carlo Goldoni arriva ad Alba: venerdì 30 gennaio alle 21, il Teatro Sociale “G. Busca” ospiterà lo spettacolo "Gli Innamorati", nella nuova e acclamata produzione firmata dal regista Roberto Valerio.

Lo spettacolo, frutto della prestigiosa collaborazione tra Accademia Perduta/Romagna Teatri, La Contrada – Teatro Stabile di Trieste e La Pirandelliana, porta sul palco albese un Goldoni moderno e graffiante, capace di parlare direttamente alla sensibilità del pubblico contemporaneo.

Scritta nel 1759, Gli Innamorati non è la classica commedia degli equivoci, ma un’indagine profonda e lucida sulle nevrosi amorose. Al centro della trama ci sono Eugenia e Fulgenzio, due giovani prigionieri di una relazione segnata da una gelosia ossessiva e da un’inquietudine emotiva che li rende sorprendentemente vicini ai ragazzi di oggi. Lontano dai toni leggeri, il testo di Goldoni si rivela una riflessione quasi inquietante sulla fragilità dei sentimenti.

La regia di Roberto Valerio sceglie una messinscena essenziale e asciutta, supportata dalle scene contemporanee di Guido Fiorato e dalle musiche di Paolo Coletta. A guidare un cast di altissimo livello è Claudio Casadio nel ruolo di Fabrizio (lo zio di Eugenia), un personaggio istrionico e bugiardo cronico che rappresenta il fulcro comico dell’opera.

Accanto a lui si esibiranno Loredana Giordano, Valentina Carli, Leone Tarchiani, Maria Lauria, Lorenzo Carpinelli, Damiano Spitaleri e Alberto Gandolfo.

Un appuntamento imperdibile per la stagione albese. Con questa rappresentazione, il Teatro Sociale “G. Busca” di Alba invita il pubblico a riscoprire un classico del teatro mondiale spogliato da ogni decoro settecentesco per rivelarne l'anima più cruda e attuale.

Sono ancora disponibili biglietti per la serata. Inoltre, proprio per favorire l'avvicinamento delle nuove generazioni a questo spettacolo così vicino alla sensibilità giovanile, si è deciso di riservare una promozione speciale agli studenti albesi, che potranno assistere allo spettacolo al prezzo ridotto di 10 euro.

