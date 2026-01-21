Cherasco, fine settimana all'insegna dell'incanto e della meraviglia al Museo della Magia

In occasione della festa di San Giovanni Bosco, patrono dei prestigiatori e dei giocolieri, il Museo della Magia di Cherasco propone un fine settimana all’insegna dell’incanto e della meraviglia.

Sabato 31 gennaio alle ore 21 il museo inaugura le “Nuove magiche proposte”, un ricco programma che unisce spettacoli, laboratori e attività creative dedicate ai più piccoli.

A partire da questa data prenderà il via il laboratorio di magia per bambini dai 5 ai 10 anni, proposto ogni sabato alle ore 17 e la domenica alle 11 e alle 17, con la durata di circa 30 minuti. Il costo di partecipazione è di 5 euro e ogni bambino riceverà il materiale necessario per realizzare veri e propri giochi di prestigio. Le iscrizioni e il pagamento possono essere effettuati direttamente sul sito www.museodellamagia.it oppure in loco.

Oltre ai laboratori, il museo offrirà una programmazione speciale di spettacoli di magia durante le visite: Sabato: ore 15.30 e 17.00, Domenica mattina: ore 11.00 e 12.00 e Domenica pomeriggio: ore 15.30 e 17.00.

Ogni spettacolo prevede dimostrazioni dal vivo condotte dai maghi del museo, per un’esperienza immersiva che unisce arte scenica e meraviglia.

Dato l’alto numero di visitatori previsto, è fortemente consigliata la prenotazione con pagamento online sul sito ufficiale del museo.

Il Museo della Magia di Cherasco, fondato dal celebre Mago Sales, continua così la sua missione di diffondere il fascino dell’illusionismo tra bambini e adulti, unendo educazione, divertimento e memoria di un’arte antica legata a doppio filo alla figura di don Bosco.