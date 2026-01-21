Una denuncia contro il patriarcato dal palco del Politeama di Bra

La stagione 2025/26 del Teatro Politeama Boglione di Bra prosegue con un appuntamento “forte”. Si tratta dello spettacolo di Cristian Ceresoli “La Merda”, opera che è diventata un vero e proprio manifesto poetico di denuncia al patriarcato, che verrà messo in scena sul palco braidese domenica 1 febbraio alle 21.

Definito dal Times “straordinario, brutale, disturbante e umano”, lo spettacolo, che è valso all’autore il Fringe First Award for Writing Excellence di Edimburgo per la scrittura, ha registrato nei suoi oltre 15 anni un enorme successo di pubblico e critica in tutto il mondo. Sul palco una straordinaria Silvia Gallerano, completamente nuda e seduta su un uno sgabello molto alto posto al centro del palco, si lancia in un intenso monologo diviso in tre parti in cui narra della sua vita e della sua voglia di farcela a tutti i costi nel mondo dello spettacolo. Lei, piccola ed esteticamente inadatta all’ambiente dello showbiz, eppure decisa ad ottenere con ogni mezzo la notorietà desiderata.

Uno spettacolo che non si dimentica facilmente, per il quale la Gallerano ha ottenuto, sempre al Fringe Festival di Edimburgo, il premio The Stage Award for Acting Excellence, unica attrice italiana ad esserci riuscita.

È possibile acquistare gli ultimi biglietti al costo di 15 euro on line sul sito www.ticket.it oppure al botteghino del teatro tutti i lunedì dalle 16 alle 19 (nonché le sere degli spettacoli in cartellone) dalle 19 alle 21. Lo spettacolo è prodotto e distribuito in Italia da Frida Kahlo Production e Produzioni Fuorivia.

Il cartello del teatro di Bra prosegue giovedì 19 febbraio con la rivisitazione ad opera di Guglielmo Ferro di una celebre commedia, “Indovina chi viene a cena”, resa famosa da Katharine Hepburn e Spencer Tracy. Trattando il tema del matrimonio misto, la storia, pur risalendo agli anni ’60, si dimostra ancora oggi estremamente attuale in una società sempre più multietnica. Sul palco Cesare Bocci, Vittoria Belvedere, Mario Scaletta, Federico Roque e Elvira Cammarone. Biglietti già esauriti.