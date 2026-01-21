"Cuneo Mia" interroga sindaca e assessore sulle criticità di viale Angeli e corso Monviso

Viabilità, sicurezza e inquinamento tra i temi portati nel prossimo Consiglio comunale di Cuneo dai consiglieri di minoranza di Cuneo Mia e il capogruppo Claudio Bongiovanni.



Due le interpellanze, una su corso Monviso e l'altra sulla parte di viale Angeli riaperta al traffico.



In particolare per quest'ultima, dopo la riattivazione del semaforo all'altezza di corso Brunet, le segnalazioni di nuovi intasamenti nelle zone antistanti il parco giochi “Paperino" e il parco della Resistenza, avevano indotto i consiglieri a presentare relativa interrogazione in cui si chiedevano “quando, con quali e quante misure di rilevamento del traffico si sarebbe inteso procedere per ottenere dati significativi e capire l'utilità del provvedimento. L'assessore Pellegrino in quell'occasione rispose che, per avere una risposta attendibile, si sarebbe dovuto aspettare i rilevamenti dell'autunno e inizio inverno”.

Il quesito quindi viene riproposto ora a sindaca e assessore competente: “quali e quante misure sono state effettuate ed il loro risultato”. In quanto al fattore inquinamento Bongiovanni chiede “se il Comune sia intenzionato a richiedere ad Arpa il posizionamento di una centralina mobile che rileva l’inquinamento da traffico in prossimità dell’incrocio tra corso Brunet e viale Angeli nella zona antistante il parco giochi”.



Spostandosi su corso Monviso il tema d'interesse passa alla sicurezza e alla viabilità.

Sulla base delle segnalazioni ricevute è emerso come l'attraversamento pedonale all'altezza dello stadio fratelli Paschiero e del circolo Cuneese tennis sia pericoloso “a causa dell'alta velocità dei mezzi che percorrono il corso, soprattutto da monte, la pericolosità si acuisce in caso di pioggia o neve e durante le ore notturne a causa della scarsa illuminazione e della scarsa visibilità dovuta anche agli alberi, peraltro indispensabili per ridurre polveri sottili e rumorosità”.

Si tenga conto inoltre che a usufruire delle strisce in prossimità dello stadio e del circolo di tennis sono bambini, ragazzi, persone che parcheggiano la propria automobile sul lato opposto della strada o in via Sobrero e dagli spettatori in occasione delle partite di calcio.



Da qui la proposta di Cuneo Mia di “installare un impianto di illuminazione dedicato e uno semaforico a chiamata identico a quello situato di fronte all'istituto Grandis in corso IV novembre e a quello di fronte all'Itis dotato di telecamere e autovelox attivabile in presenza di agenti stradali”.