“Capolavori in scena”: venerdì a Sanfrè lo spettacolo dei bambini della primaria

Hanno improvvisato brevi scene davanti alla telecamera per poi rivedere quale fosse stata la loro performance e migliorare la recitazione; hanno provato a trasformarsi in mimi per interagire con oggetti inesistenti e cambiare il loro modo di muoversi sul palco; si sono trasformanti in animali e personaggi delle favole grazie al trucco teatrale e ad alcuni travestimenti di scena.

Sono i ventiquattro bambini delle classi quinte e quarte della scuola primaria di Sanfrè (parte dell’Istituto Comprensivo Arpino di Sommariva Bosco) che hanno partecipato a Itali-Amo, il progetto portato avanti dagli insegnanti Dario Roasio, in qualità di esperto, e Giulia Brancato, tutor, entrambi attori della compagnia del Piccolo Teatro di Bra.

L’attività è iniziata lo scorso ottobre e ha impegnato i partecipanti un pomeriggio a settimana. Hanno così sperimentato questa modalità espressiva, totalmente nuova per loro, grazie alla quale hanno scoperto un modo diverso di stare insieme, divertente ed educativo allo stesso tempo.

Si sono poi concentrati sulle opere d’arte dei maggiori artisti, reinterpretandole in chiave teatrale. Tanto che loro stessi hanno scritto il testo di “Capolavori in scena: l’arte prende vita”, lo spettacolo che presenteranno venerdì 23 gennaio alle 21 presso il teatro della scuola in via Madonna del Popolo 42 a Sanfrè.

«E’ stato un percorso impegnativo ma, dopo le comprensibili difficoltà iniziali, i bambini si sono appassionati e ci hanno stupito con la loro voglia di mettersi in gioco e di dare il massimo» dicono Roasio e Brancato.

Anna Giordana, Dirigente scolastica: «Quello che si concluderà il 23 gennaio con “Capolavori in scena” è una delle tante iniziative che l’Istituto Comprensivo “Arpino” porta avanti per offrire a studenti e studentesse modalità didattiche alternative, coinvolgenti e inclusive».

Nella stessa serata, al termine della rappresentazione, verrà premiata la 5A della Primaria di Sanfrè: la partecipazione al concorso “La scuola adotta un monumento” indetto dalla fondazione Napoli ‘99 della città partenopea, le è valsa la Medaglia d’Oro stellata, riconoscimento che solo cinque classi in Italia (compresa quella sanfredese) hanno ricevuto.