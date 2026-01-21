Fossano, il Castello degli Acaja diventa laboratorio di rinascita

Il cortile interno del Castello degli Acaja di Fossano si è trasformato ieri pomeriggio in un grande spazio di arte, ecosostenibilità e partecipazione, coinvolgendo un centinaio di alunni e studenti locali.

Il tutto in occasione del “RebirthDay con ARTeCoOo”, evento pubblico che ha unito la celebrazione internazionale del RebirthDay (ideato nel 2012 dall’artista e pittore Michelangelo Pistoletto) con il momento conclusivo del percorso progettuale “ARTeCoOo Plan”, realizzato a partire dallo scorso giugno 2025 con bambini e ragazzi fossanesi.

Le ambasciate Rebirth (della “rinascita”) propongono alle scuole e alla cittadinanza una riflessione attiva su arte, educazione civica e responsabilità verso il futuro e orientamento agli obiettivi Onu dell’Agenda 2030 e al Terzo Paradiso, opera e progetto del maestro Pistoletto.

Tutti gli alunni delle classi protagonisti hanno allestito una grande struttura-installazione colorata, a forma di Terzo Paradiso, attorno alla quale si è svolta l’azione artistico-performativa collettiva.

Dopo un breve saluto introduttivo, due rappresentanti per ogni classe sono stati invitati a posizionare il mini-drappino dipinto a scuola: piccoli tessuti ecosostenibili, ottenuti dal riciclo di platica e donati da Dentis Recycling Italy, su cui bambini e ragazzi hanno rappresentato originali e ragionati simboli di rinascita ecologica e relazionale (legata al concetto di “pace preventiva”) intorno al segno del Terzo Paradiso.

Accompagnati dai ragazzi del progetto “ARTeCoOo Plan” – sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano – i partecipanti hanno composto progressivamente una grande immagine collettiva.

"Questo evento – ha dichiarato Sonia Barale, presidente dell’Aps ConTeSt oOo e ambasciatrice Rebirth– è un appello all’attivazione responsabile ed è reso possibile dal lavoro condiviso di bambini, ragazzi, docenti, Dirigenti, famiglie, amministratori locali e di tutti i sostenitori dei progetti citati che ogni giorno scelgono di credere nella forza trasformativa dell’arte. Un ringraziamento particolare va a tutti loro”.

"La Rinascita non è un’idea astratta, come insegna il Maestro Pistoletto - continua Barale -, ma è un agire, un gesto concreto che nasce dalle mani delle nuove generazioni. Vederle insieme, in uno spazio simbolico come il Castello e in un tempo significativo come l’inizio dell’anno, è la prova che il cambiamento è possibile, se lo costruiamo insieme».

L’iniziativa è resa possibile grazie al sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, Dentis Recycling Italy, Balocco e Acqua Eva. Tra i promotori anche il Comune di Fossano.