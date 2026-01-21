 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 21 gennaio 2026, 09:49

Ad Alba inizia il baskin: Olimpo ufficialmente affiliata all'EISI

Dal 28 gennaio, ogni mercoledì nella fascia oraria 19-20 presso Piazza Cristo Re 4

Ad Alba inizia il baskin: Olimpo ufficialmente affiliata all'EISI

La prossima settimana è in arrivo una grande novità nel panorama dello sport albese: inizierà l’attività di baskin.

L’Olimpo Basket Alba si è ufficialmente affiliata all’EISI, “Ente Italiano Sport Inclusivi” e da mercoledì 28 gennaio partirà ufficialmente l’attività, che si svolgerà nella palestra di Cristo Re dalle 19 alle 20.

IL BASKIN

Che cos’è il “baskin”? Si ispira al basket, ma è molto diverso. è un gioco inclusivo, per tutti, in cui in base alle possibilità di ogni atleta ci sono obiettivi e regole ad hoc che permettono di giocare insieme, anche per chi ha disabilità o non conosce la pallacanestro.

L’attività è aperta a tutti. Per partecipare è possibile contattare il seguente numero: 349 189 0855 (Franco Zimbardi)

Dal 28 gennaio, ogni mercoledì nella fascia oraria 19-20 presso Piazza Cristo Re 4.

Vi aspettiamo, ci sarà da divertirsi insieme!

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium