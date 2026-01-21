CICLISMO / La Vigor Cycling Piasco riparte con energia e nuovi obiettivi

Concluso il ritiro collegiale d'inizio anno, dopo una breve pausa, i ragazzi della Vigor Cycling hanno ricominciato a pieno regime l'attività in vista della stagione ciclistica 2026. Innanzitutto con lavori in palestra miranti a sfruttare la pliometria e lavorando sull'equilibrio e l'instabilità posturale.

Inoltre, durante il fine settimana, causa maltempo, l'allenamento è proseguito utilizzando la bici sui rulli, ma si è rivelato ugualmente prezioso sia per quanto riguarda gli aspetti atletici, sia per creare lo spirito di squadra. Se prossimamente le condizioni atmosferiche miglioreranno, il programma seguirà con alcune uscite in mountain bike, anche in considerazione del fatto che, tra circa un mese, si prevede l'apertura della stagione agonistica delle ruote grasse.

In attesa del calendario ufficiale del Comitato Piemontese del FCI, è negli intendimenti generali del club, trovarsi infatti pronti per la prima gara che si svolgerà quasi certamente a Torre Canavese. A oggi comunque gli atleti stanno mantenendo il passo con i vari lavori assegnati facendo notare validi e costanti progressi.

Nel merito lo staff tecnico segnala anche, con legittima soddisfazione, il positivo inserimento dei nuovi arrivati nelle formazioni degli allievi ed esordienti, tanto dal punto di visto tecnico, quanto di integrazione, con il gruppo dei riconfermati. Da subito infatti si è raggiunto un ottimo feeling tra compagni di squadra, tecnici e accompagnatori.

Nel frattempo continua il percorso riabilitativo del direttore sportivo Salvatore Cirlincione, dopo l'intervento chirurgico subito ad un piede mesi fa. Ripresa quasi integralmente la funzionalità, grazie agli esercizi di mobilità e alle sessioni sulla bicicletta da strada, la sua preparazione sta continuando allo scopo di assicurare agli atleti l'attiva presenza agli allenamenti in piena efficienza fisica.



