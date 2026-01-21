SCI DI FONDO / A Goms l'ultimo appuntamento di Coppa del mondo prima delle Olimpiadi, Martino Carollo presente

Tre giorni di gare a Goms, in Svizzera, per l’ultima tappa di Coppa del Mondo prima della pausa dedicata ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: l’appuntamento elvetico proporrà in tal senso due interessanti test, con la team sprint in tecnica libera di venerdì e la sprint in classico del giorno successivo che precederanno di pochi giorni le analoghe sfide a cinque cerchi ospitate a febbraio in Val di Fiemme; la tappa di Goms si concluderà domenica con una mass start in classico sulla distanza di 20 chilometri.

Il tecnico responsabile Markus Cramer ha convocato per il trittico di Goms Federico Pellegrino, Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo, Simone Mocellini, Michael Hellweger, Simone Daprà, Francesco De Fabiani, Giacomo Gabrielli, Caterina Ganz, Iris De Martin Pinter, Nicole Monsorno, Maria Gismondi, Federica Cassol, Anna Comarella, Martina Di Centa e Nadine Laurent.

Saranno invece 19 gli azzurri impegnati nelle prove di Fesa Cup di Gressoney-Saint Jean (Aosta) nella tappa che prevede tra sabato 24 e domenica 25 una sprint in classico ed una prova individuale nella medesima tecnica. Il direttore tecnico giovanile Paolo Rivero ha convocato Federico Pozzi, Federico Risatti, Marco Pinzani, Niccolò Bianchi, Daniel Pedranzini, Davide Negroni, Davide Ghio, Andrea Zorzi, Aksel Artusi, Gabriele Matli, Marta Bellotti, Vanessa Cagnati, Caterina Milani, Marie Schwitzer, Claire Frutaz, Beatrice Laurent, Virginia Cena, Marit e Ylvie Folie.