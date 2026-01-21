Bocce: doppia vittoria in trasferta per l'Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo nella Serie A del volo

Brilla il settore rosa dell’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo nella specialità volo della serie A.

La compagine saluzzese, con il tecnico Pietro Fornetti, nella doppia trasferta ottiene due vittorie ed otto punti in classifica.

Nella giornata di sabato 16-8 contro il Buttrio, e, domenica, 17-7 nei confronti della Spilimberghese.

Una due giorni fantastica che consolida il quarto posto il sodalizio saluzzese.

Nel prossimo fine settimana, sabato 24 gennaio, Traversa e compagne incroceranno in trasferta la Borgonese, mentre domenica 25 ospiteranno le monregalesi della Bocce Mondovì.

Friuli amaro, invece per gli uomini nella serie A, con i ragazzi di Paolo Costa sconfitti per 7-17 dal fanalino di coda Quadrifoglio.

Sabato 24 gennaio, al bocciodromo saluzzese, arriva il Gaglianico.

Per la specialità petanque, nella serie A femminile, l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo non riesce a cancellare lo zero in classifica.

Nel derby contro la Costigliolese, la compagine saluzzese di Corrado Caporgno e Nello Marin perde il derby per 4-18. Domenica 25 trasferta contro il Passatore.

Nel torneo serale che si è tenuto alla Vittoria, due terne targate Auxilium, con Roberto Martino, Franco Marossero e Martina Rinaudo e Pietro Vittone, Rosella Durbano e Paolo Testa, uscivano nei quarti di finale.