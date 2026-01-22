 / Al Direttore

Cuneo–Saluzzo–Savigliano, una ferrovia che fatica a ripartire

A un anno dalla riapertura, quasi quotidianamente si deve convivere con soppressioni, disagi e fiducia ancora da riconquistare

Il tabellone orari alla stazione di Cuneo con la soppressione della corsa verso Savigliano

Riceviamo e pubblichiamo:

Caro Direttore,

a circa un anno dalla riapertura della linea ferroviaria Cuneo–Saluzzo–Savigliano, credo sia legittimo fermarsi a riflettere su come stia funzionando un servizio che, nelle intenzioni, dovrebbe riportare le persone a scegliere il treno.

Chi lo utilizza con una certa regolarità sa che persistono diverse criticità tra cui: problemi infrastrutturali mai del tutto risolti, sia nelle stazioni sia ai passaggi a livello e soppressioni dei treni che continuano a verificarsi. Solo in questa settimana i treni del mattino sono stati soppressi già tre volte, e siamo appena a giovedì. Di fronte a una situazione simile, viene naturale chiedersi il perché.

È vero che in caso di soppressione viene sempre attivato un pullman sostitutivo, generalmente puntuale e organizzato. Tuttavia il trasporto su gomma richiede più tempo e questo si traduce in disagi concreti per chi utilizza il servizio per lavoro o studio. Chi, ad esempio, parte da Busca per raggiungere Savigliano e proseguire poi verso Torino rischia di arrivare in ritardo, trovando la coincidenza già partita o dovendo affrontare tempistiche di trasferimento estremamente strette.

Si dice spesso che “il treno è ancora poco utilizzato”. È vero, ma non sorprende. Una ferrovia riaperta da poco ha bisogno di tempo per ricostruire fiducia e abitudini. Proprio per questo, continuità e affidabilità dovrebbero costituire la base del servizio. Se l’obiettivo è portare sempre più persone a scegliere il treno, questo non sembra il modo migliore per farlo.

Il trasporto pubblico locale può essere una risposta concreta ai problemi di mobilità solo se è percepito come sicuro, garantito ed affidabile. In caso contrario, il rischio è quello di allontanare anche chi vorrebbe continuare a crederci.

Lettera firmata (Uno di quelli che crede ancora nel trasporto pubblico)

