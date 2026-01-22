A Villanova Mondovì appuntamento con l'Accademia dei Genitori

Anche nel 2026 torna l'Accademia dei Genitori. Il primo appuntamento sarà venerdì 6 febbraio ore 20.45 presso il Teatro Garelli a Villanova Modovì.

L'incontro, dal titolo ”Ragazzi che superano i limiti: la fatica di crescere e le responsabilità degli adulti e delle comunità”, sarà guidato da Michele Gagliardo, educatore, formatore e consulente sulle politiche educative e giovanili, responsabile nazionale per la formazione dell’Associazione Libera. Già coordinatore dell’Università della Strada del Gruppo Abele di Torino, membro del comitato di redazione della rivista Animazione Sociale e vicepresidente della Libera Università dell’Educare. Da oltre trent’anni si occupa di educazione, giovani e comunità, con numerose pubblicazioni e articoli dedicati a questi temi.



Un incontro prezioso per comprendere meglio le sfide educative del nostro tempo: comportamenti a rischio, difficoltà relazionali, bisogno di regole e di punti di riferimento. Michele Gagliardo ci aiuterà a riflettere sul ruolo fondamentale di genitori, insegnanti e comunità nell’accompagnare i ragazzi verso una crescita più consapevole e responsabile.