Alba celebra il Giorno della Memoria: il programma degli appuntamenti previsti

In occasione dell’81° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, il Comune di Alba, in collaborazione con l’A.N.P.I. – sezione Alba-Bra, l’Associazione Beato Padre Giuseppe Girotti, il Centro Culturale San Giuseppe, il Centro Studi Beppe Fenoglio, la Cooperativa Libraria La Torre e le scuole albesi, organizza una serie di iniziative dedicate al Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale celebrata ogni anno il 27 gennaio per commemorare le vittime dell’Olocausto.

Il 27 gennaio 1945 le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di Auschwitz, simbolo universale della Shoah.

Il calendario delle celebrazioni si concluderà il 10 febbraio, Giorno del Ricordo, dedicato alla memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

PROGRAMMA

Sabato 24 gennaio, ore 17.00 Alba – Santuario di Nostra Signora della Moretta

Celebrazione della Santa Messa in ricordo di Padre Vincenzo Prandi, degli Oblati di San Giuseppe, martire nelle Filippine il 27 gennaio 1945. A seguire, deposizione di una corona di alloro in via Vincenzo Prandi.

Domenica 25 gennaio, ore 8.30 Chiesa Divin Maestro

Santa Messa in suffragio di tutte le vittime dei campi di sterminio e delle persecuzioni razziali, e in memoria dei Giusti che protessero e confortarono i perseguitati. Per l’intera giornata sarà esposta alla venerazione dei fedeli la statua della Madonna Nostra Signora di Dachau.

Martedì 27 gennaio, ore 10.00 Giardini della Regina – Via Roma

Deposizione di una corona di alloro presso il cippo dedicato ai caduti nei campi di sterminio nazisti. Alla cerimonia parteciperanno gli alunni delle scuole, che contribuiranno all’animazione dell’evento.

Martedì 27 gennaio – 10 febbraio 2026 Palazzo comunale - Piazza Risorgimento

Proiezione sulla facciata del Palazzo comunale di un estratto del significativo passaggio tratto dal libro “Una questione privata” dello scrittore Beppe Fenoglio: “Dovremmo pensare un po' di più a quelli di noi che son finiti in Germania. Dovremmo tenerli un po' più presenti. Dovremmo schiacciare un po' di più l'acceleratore anche per loro. Si deve stare tremendamente male dietro un reticolato, si deve fare una fame caina, e c'è da perdere la ragione. Anche un solo giorno può essere importante per loro, può essere decisivo. Se la facciamo durare un giorno di meno, qualcuno può non morire, qualcun altro può non finir pazzo. Bisogna farli tornare al più presto." La proiezione accompagnerà gli eventi previsti per fare memoria di uno dei momenti più bui della storia Contemporanea.

Mercoledì 4 febbraio, ore 17.45 Sala Consiglio “Teodoro Bubbio” – Palazzo Comunale, Piazza Risorgimento 1

In occasione degli 80 anni della Repubblica Italiana, nata dal referendum del 2 giugno 1946, l’A.N.P.I. sezione Alba-Bra propone la conferenza: “Zone libere e Repubbliche partigiane: prefigurazioni dell’Italia repubblicana”. Relatore: Luca Zanotta, storico, ricercatore e divulgatore scientifico. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Giovedì 5 febbraio, ore 9.00 e ore 11.00 Sala Convegni – Palazzo Mostre e Congressi, Piazza Medford 3

Doppia conferenza del professor Luca Zanotta in dialogo con gli studenti degli istituti superiori di Alba sul tema: “Zone libere e Repubbliche partigiane: prefigurazioni dell’Italia repubblicana”. Ingresso riservato alle scuole accreditate.

Martedì 10 febbraio, ore 17.00 Alba – Giardino tra Corso Matteotti e Via Snider

Deposizione di una corona di alloro presso la targa dedicata alle Vittime delle foibe, alla presenza di esuli giuliano-dalmati, autorità civili, militari e religiose, e degli istituti scolastici.