Fiva-Confcommercio, doppia conferma cuneese ai vertici nazionali: Baudino e Marolo ancora vice presidenti

“La conferma – afferma Gualtiero Chiaramello, presidente del Sindacato Venditori Ambulanti e su Aree Pubbliche Fiva-Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo - di Roberta Baudino e Battista Marolo vice presidenti di Fiva-Confcommercio nazionale sottolinea l’importanza dell’attività sindacale svolta quotidianamente".

Le nomine sono avvenute durante il Consiglio nazionale di Fiva-Confcommercio di domenica 18 gennaio a Roma nella sede confederale, su proposta del presidente Giacomo Errico, a completamento del nuovo organigramma a seguito della conferma dello stesso Errico dello scorso novembre.

Roberta Baudino è da sempre in prima linea a difesa del commercio ambulante e su aree pubbliche e vice presidente della Giunta esecutiva nazionale uscente, come Battista Marolo, presidente di Fiva-Confcommercio Piemonte.

“Si tratta di un nuovo importante risultato – interviene Danilo Rinaudo, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – che sottolinea la bontà d’azione sindacale, pur nella pluralità di vedute propria di un’organizzazione attiva e dinamica”.

“Insieme al Consiglio direttivo del Sindacato provinciale – conclude Chiaramello – auguro buon lavoro a Roberta e Tino, perché la loro presenza nella giunta nazionale prosegua su importanti e positive iniziative che possano portare risvolti positivi per la provincia di Cuneo e per l’intero Piemonte”.