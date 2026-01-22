Semaforo antismog: limitazioni da livello arancione oggi e domani in provincia di Cuneo

In attesa del prossimo aggiornamento da parte di Arpa Piemonte saranno in vigore sino a tutto domani, venerdì 23 gennaio, le misure di limitazione del traffico previste in Piemonte in forza del meccanismo del cosiddetto "semaforo antismog".

Stante il previsto superamento dei valori di concentrazione media giornaliera di polveri sottili Pm10 nell’aria (tre giorni oltre i 50 microgrammi per metro cubo perché scatti il livello arancione; 75 µg/mc per il rosso), alle misure strutturali di contenimento delle emissioni previste dal piano si sono così affiancate quelle previste dal semaforo di colore rosso (2° livello), per quanto riguarda Torino e la sua cintura e di quello arancione per il resto della regione, tra i quali i nove centri con popolazione superiore ai 10mila abitanti presenti in provincia di Cuneo.

A Torino e cintura il livello massimo delle limitazioni comporterà il divieto di circolazione dei veicoli diesel Euro 5 adibiti al trasporto persone dalle 8 alle 19. Per i veicoli adibiti al trasporto merci, il divieto riguarderà i diesel Euro 3, Euro 4 ed Euro 5, sempre dalle 8 alle 19. Dovranno fermarsi anche i veicoli dotati di dispositivo ‘Move In’.

Il livello 1 (Arancione) prevede che lo stop alla circolazione dei veicoli Euro 3, 4 e 5 Diesel (persone) si estenda a tutti i giorni (inclusi sabato e festivi) in orario 8-19.

Col livello 2 (Rosso), oltre ai blocchi dell'arancione, lo stop ai veicoli Euro 5 Diesel (merci) viene esteso anche ai giorni festivi (8:00-19:00).

Per la nostra provincia le restrizioni riguardante la circolazione stradale riguarda in particolare le città di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Savigliano, Fossano, Saluzzo, Borgo San Dalmazzo e Busca.

Quando il semaforo è arancione o rosso, scattano anche divieti non legati al traffico, estesi a tutti i comuni della zona interessata.

Tra questi limitazioni sul riscaldamento, col divieto di superare i 18°C nelle abitazioni e negli esercizi commerciali; il divieto assoluto di combustioni all'aperto (falò, barbecue, abbruciamento residui vegetali); il divieto di utilizzo di stufe a legna o pellet con classe prestazionale inferiore alle "5 stelle" (se presente un riscaldamento alternativo); il divieto di spandimento di liquami zootecnici.

A questo indirizzo la mappa coi numerosi comuni coinvolti: https://webgis.arpa.piemonte.it/aria_piemonte/index.html?page=semaforo

Le limitazioni associate al livello del semaforo possono variare da comune a comune e sono consultabili sul sito del comune di interesse.