 / Curiosità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Curiosità | 22 gennaio 2026, 14:40

Il giornalista scrittore saluzzese Gian Maria Aliberti Gerbotto ospite de "Le Iene Inside"

Nel servizio andato in onda ieri sera ha illustrato alcune delle scaramanzie più curiose dei tantissimi personaggi dello spettacolo,

Gianmaria Aliberti Gerbotto a Le Iene Inside

Gianmaria Aliberti Gerbotto a Le Iene Inside

Gian Maria Aliberti Gerbotto, ieri sera, mercoledì 21, è stato ospite dello speciale “Inside” del programma televisivo Le Iene, dedicato al tema delle superstizioni.

Nel servizio andato in onda, il giornalista e scrittore saluzzese ha illustrato alcune delle scaramanzie più curiose dei tantissimi personaggi dello spettacolo, che ha avuto il piacere di intervistare e conoscere nella sua lunga carriera, soprattutto nei dieci anni in cui ha scritto per Vanity Fair.

Come ogni Natale, anche quest’anno è poi uscito il nuovo romanzo di Aliberti; un giallo ancora ambientato tra Cuneo e Saluzzo, ma con un protagonista di respiro nazionale d’eccezione, il giornalista Vincenzo Mollica con cui Aliberti durante il Festival di Sanremo divideva lo studio di Rai 1 all’Ariston, quando era impegnato nei programmi di Gigi Marzullo. 

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium