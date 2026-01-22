Il giornalista scrittore saluzzese Gian Maria Aliberti Gerbotto ospite de "Le Iene Inside"

Gian Maria Aliberti Gerbotto, ieri sera, mercoledì 21, è stato ospite dello speciale “Inside” del programma televisivo Le Iene, dedicato al tema delle superstizioni.

Nel servizio andato in onda, il giornalista e scrittore saluzzese ha illustrato alcune delle scaramanzie più curiose dei tantissimi personaggi dello spettacolo, che ha avuto il piacere di intervistare e conoscere nella sua lunga carriera, soprattutto nei dieci anni in cui ha scritto per Vanity Fair.

Come ogni Natale, anche quest’anno è poi uscito il nuovo romanzo di Aliberti; un giallo ancora ambientato tra Cuneo e Saluzzo, ma con un protagonista di respiro nazionale d’eccezione, il giornalista Vincenzo Mollica con cui Aliberti durante il Festival di Sanremo divideva lo studio di Rai 1 all’Ariston, quando era impegnato nei programmi di Gigi Marzullo.