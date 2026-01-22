Marengo e Garro, doppia rappresentanza cuneese nel nuovo vertice nazionale di CONFAPI

Il direttivo nazionale di CONFAPI, su proposta del presidente Cristian Camisa, al suo secondo mandato, ha recentemente riunito il proprio organo decisionale del quale fanno parte per la prima volta due rappresentanti di Confapi Cuneo, il presidente Massimo Marengo e il vicepresidente Magno Garro.

In occasione dell’incontro in cui sono stati fissati alcuni obiettivi per il prossimo triennio ed è stata nominata la nuova Giunta che avrà il compito di supportare l’azione del presidente nazionale nelle principali sfide che attendono il mondo delle piccole e medie industrie: competitività, politica industriale, lavoro, innovazione e rappresentanza istituzionale.

La composizione della Giunta riflette un equilibrio tra esperienza, competenze e pluralità territoriale, elementi fondamentali per interpretare e sostenere le esigenze delle imprese in una fase di profonda trasformazione del contesto economico. Un passaggio di particolare rilievo per Confapi Cuneo che vede per la presenza in Giunta del cuneese Garro, a conferma del ruolo attivo e del contributo qualificato espresso dal territorio all’interno del sistema confederale negli ultimi anni.

Componenti della Giunta nazionale di presidenza Confapi:

Angelo Bruscino, Bruno Bisetti, Carlo De Romedis, Corrado Maria Alberto, Cristina Di Bari, Dante Damiani, Dhebora Mirabelli, Enrico Vavassori, Erasmo Antro, Filiberto M. Martinetto, Francesco Napoli, Gian Piero Cozzo, Gianfranco Lusuardi, Giorgio Delpiano, Luigi Pino, Luigi Sabadini, Magno Garro, Marco Tenaglia, Marco Trevisan, Massimo De Salvo, Massimo Paniccia, Mauro Orsini, Paolo Uberti, Raffaele Marrone, Vincenzo Elifani.