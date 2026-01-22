Dogliani, per la rassegna "Che spettacolo... il Teatro", va in scena "De amoribus o Degli amori"

La rassegna teatrale di Dogliani “Che spettacolo… il Teatro” torna venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 21.00 presso il Teatro Sacra Famiglia (p.za Belvedere 1) con lo spettacolo De amoribus o Degli amori con Paola Omodeo Zorini per la regia di Giovanni Foresti.

Un monologo, tragico a tratti, che indaga le origini mitologiche e passionali dell’amore. Analizza, pone domande e cerca risposte, in un crescendo ricco di sorprese che svelano i misteri della nostra storia nata dal Caos. Amore, passione, tradimento, gelosia, coppia, matrimonio, famiglia.

Attorno a questi temi universali si aprono porte su tempi e spazi diversi, storie quotidiane, antiche e contemporanee. Le giovani coppie potrebbero trovarsi in difficoltà e chi è single potrebbe rinunciare definitivamente alla ricerca dell’anima gemella. Sarebbe meglio che le persone separate e divorziate non assistessero insieme allo spettacolo: rischierebbero di non uscirne vive, mentre le vecchie coppie consumate potrebbero ridersela sotto i baffi!

La programmazione prosegue venerdì 13 febbraio alle 21 con "Prova d’amore" con la Banda Brusca. Commedia comico-brillante in dialetto. Un ricco impresario edile vedovo convive con la sua ex segretaria che si atteggia a ricca e nobile con tanto di maggiordomo pressante e pignolo. Le cose vengono messe in discussione dai parenti in arrivo dalla campagna e da una prova d'amore che rivelerà la vera natura di tutti i personaggi.

Fuori cartellone, ingresso a offerta libera, martedì 3 marzo alle 21 "Hortense ha detto “Me ne frego!" con Progetto Scena Dogliani per la regia di Ilva Fontana. E’ una raffinata, ma graffiante commedia dei primi del 900 che affida per metà la sua comicità al lavoro degli attori. Un riadattamento a cura di llva Fontana dell'opera di Feydeau. Lo spettacolo è frutto del corso annuale di recitazione “Libri in scena” a cura di Ilva Fontana.

La rassegna è realizzata grazie al sostegno di Acqua delle Langhe e alla collaborazione dell’Associazione Castello c’è. Informazioni e prenotazioni: Biblioteca Civica L.Einaudi, Tel. 0173.70210 - whatsapp 334 5629569. Costo: Biglietto singolo intero: 12€





