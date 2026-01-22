La danza contemporanea torna protagonista a Cuneo con “M’Illumino d’Immenso”

La Fondazione Egri – Centro di Rilevante Interesse per la Danza prosegue la stagione Interscambi Coreografici Cuneo 2025-26 con un nuovo appuntamento dedicato alla danza contemporanea. Venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 21, il Teatro Toselli di Cuneo ospiterà M’ILLUMINO D’IMMENSO.

Ideato e firmato da Raphael Bianco, M’ILLUMINO D’IMMENSO prende ispirazione dal celebre verso di Giuseppe Ungaretti e si sviluppa come una successione di quadri coreografici, ognuno caratterizzato da un proprio clima emotivo e percettivo. Attraverso il linguaggio del corpo, lo spettacolo attraversa temi legati alla contemplazione, all’ascolto e alla relazione con lo spazio e con gli altri, invitando il pubblico a lasciarsi coinvolgere in un’esperienza sensoriale e immersiva. La danza diventa così un mezzo per esplorare l’interiorità, evocando stati d’animo che si muovono tra intimità e apertura, fragilità e slancio vitale.

La scrittura coreografica dialoga con un tessuto musicale variegato, che accompagna e sostiene il movimento, creando una continuità tra suono e gesto. In questo intreccio, i corpi dei danzatori si trasformano in immagini poetiche, capaci di suggerire significati e visioni simboliche.

Lo spettacolo si inserisce nel cartellone di Interscambi Coreografici Cuneo, progetto a cura della Fondazione Egri nell’ambito di IPUNTIDANZA, il network di produzione e programmazione che da anni porta sul territorio piemontese alcune tra le più significative esperienze della danza contemporanea nazionale e internazionale. Con questo appuntamento si conferma la vocazione della stagione cuneese a sostenere la ricerca coreografica e a offrire al pubblico occasioni di incontro e confronto con i linguaggi della danza contemporanea di alta qualità.

Info e prenotazioni

biglietteria@egridanza.com | 366 4308040 (anche WhatsApp)