L’Auser Cuneo e Vallate organizza una visita alla mostra “La Galleria Borghese. Da Raffaello a Bernini. Storia di una collezione”

L’Auser Cuneo e Vallate, in occasione della mostra “La Galleria Borghese. Da Raffaello a Bernini. Storia di una collezione”, organizza una visita al complesso monumentale della Chiesa di S. Francesco, in Via S. Maria 10 a Cuneo, dove è situata.

La Fondazione CRC e Intesa S. Paolo, enti organizzatori del prestigioso evento, consentono che siano effettuate visite guidate per singoli cittadini, scolaresche ed associazioni.

L’Auser Cuneo e Vallate ha deciso di utilizzare tale opportunità e propone una visita guidata e gratuita per mercoledì 4 marzo, alle 15,30.

I posti, per ogni visita, sono limitati a 30 persone. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero di cellulare 3392110008.

Appuntamento per mercoledì 4 marzo 2026, alle 15,20 di fronte alla Chiesa di S. Francesco (dieci minuti prima dell’inizio per consentire il raggruppamento. Saranno presenti alcuni volontari con pettorine dell’Auser).