Eventi | 22 gennaio 2026, 15:07

“Le famiglie possibili”: Chiara Saraceno ospite ad Alba per il terzo incontro di Ithaca ODV

Lunedì 26 gennaio alla Banca d’Alba il nuovo appuntamento della stagione “Il futuro da costruire” con la sociologa e saggista torinese

Prosegue ad Alba la XI stagione dell’Associazione ITHACA ODV, intitolata “Il futuro da costruire”, con un nuovo incontro dedicato a uno dei temi più attuali del dibattito sociale: le diverse forme e significati della famiglia contemporanea.

L’appuntamento è fissato per lunedì 26 gennaio, alle ore 21, nella sala conferenze della Banca d’Alba in via Cavour 4. Ospite della serata sarà Chiara Saraceno, docente emerito di Sociologia all’Università di Torino e Berlino, una delle voci più autorevoli nel campo delle scienze sociali.

L’incontro, dal titolo “Le famiglie possibili”, esplorerà come mutano relazioni, ruoli e strutture familiari nella società contemporanea, tra nuove sfide, modelli culturali e trasformazioni sociali. Un’occasione di confronto e riflessione, aperta alla cittadinanza, su ciò che significa costruire legami e identità nel mondo di oggi.

