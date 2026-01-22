Saluzzo, al Quartiere arriva "Mercandier": tre giorni dedicati all'antiquariato e alla storia

Da oltre cinquant'anni Saluzzo rappresenta uno dei centri dell'antiquariato italiano, grazie al saper fare di artigiani, maestranze e commercianti d'arte, alla visione e all'acume del Cavalier Bertoni e a persone che, anno dopo anno e non senza difficoltà, hanno mantenuto viva la fiammella dell'amore per l'arte e la bellezza.

La Fondazione Amleto Bertoni ha il compito di dare continuità a questa tradizione e lo fa innanzitutto con una Mostra Nazionale di grande qualità curata da Franco Brancaccio, storico antiquario saluzzese, che nella Castiglia trova la sua casa. Inoltre, si confronta costantemente con i professionisti del settore cercando di interpretare i cambiamenti e offrendo occasioni per raccontare una storia che un tempo annoverava decine e decine di ditte, oggi meno numerose ma di grande prestigio.

Ora un nuovo evento dalle caratteristiche differenti, non a caso intitolato "Deballage del Quartiere". La manifestazione, dedicata ai commercianti dell'arte antica e agli amanti del bello, ospiterà una ventina di Gallerie Antiquarie. Nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Amleto Bertoni e Confartigianato, nella persona del consigliere delegato Mario Aigotti, e utilizza gli spazi riscaldati e accoglienti del Quartiere, proponendosi di arricchire un programma annuale già fitto ma sempre bisognoso di nuove idee per raggiungere tutti i pubblici.

Al Quartiere i visitatori troveranno diverse "chicche" per tutti i gusti. In attesa del 98° Carnevale Città di Saluzzo, sarà allestita una mostra sempre più ricca e importante degli Abiti delle Castellane: dal primo del 1952 sino ai vestiti più recenti, una selezione di abiti e immagini per compiere un vero viaggio nel tempo e nella storia saluzzese. Venerdì pomeriggio alle ore 17 tutti sono invitati a un brindisi con le Castellane.

Sarà inoltre esposta una selezione di mezzi facenti parte di una collezione di armamento militare originale, ovviamente demilitarizzato, appartenente al collezionista Walter Giordano. Riallestito anche l'ingresso con il Museo dedicato al Cavalier Amleto Bertoni, composto da video, oggetti e immagini.

Da non perdere la mostra "Noi Alpini", allestita nelle antiche scuderie: l'esposizione raccoglie 50 stampe firmate da Enzo Isaia che ripercorrono la vita degli Alpini di leva negli anni Sessanta. Attraverso l'obiettivo di una Leica M2, l'autore ha catturato momenti che vanno dalla quotidianità in caserma al congedo, fino alle storiche adunate dell'Ana. Un reportage nato quasi per gioco nel 1964 e diventato oggi una preziosa testimonianza storica di un mondo ormai scomparso.

L'appuntamento è fissato per venerdì 23 gennaio dalle 15 alle 18.30, sabato 24 e domenica 25 gennaio dalle 9 alle 18.30.