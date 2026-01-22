Totem & Tabù, venerdì all'Auditorium Borelli di Borgo San Dalmazzo il racconto del viaggio in Vespa da Ormea a Capo Nord

Venerdì 30 gennaio alle ore 21 presso l’Auditorium Borelli si terrà la serata di Totem & Tabù “In Vespa da Ormea a Capo Nord, 11 km attraverso 8 Nazioni”. L’appuntamento, come sempre ad ingresso gratuito, tratterà del viaggio straordinario di due amici in pensione.

Nell'anno 2022 due amici pensionati, Giovanni Bezzone e Massimo Geno, hanno deciso di fare un viaggio in vespa destinazione NordKapp.

Sono partiti il 13 giugno e, percorrendo 11062 Km hanno attraversato 8 nazioni (Italia, Svizzera, Austria, Germania, Danimarca, Norvegia, Finlandia e Svezia) tornando a Ceva il 16 luglio. Durante il viaggio erano muniti di tenda per eventuali emergenze. L'itinerario non era prestabilito ma programmato di giorno in giorno. In Norvegia sono stati fatti numerosi trekking in luoghi meravigliosi.