“Un altro novecento: i virtuosismi del cuore”: ad Alba prosegue la rassegna "Musica in Museo"

Secondo appuntamento di quest’anno con i pomeriggi musicali di Musica in Museo, organizzati dal Museo civico “Federico Eusebio” con il contributo della Fondazione CRC.

Sabato 31 gennaio alle 17 nella sala Maccario del Museo si esibiscono Alberto Fantino alla fisarmonica e Enrico Pesce al pianoforte con musiche, tra gli altri, di Piazzolla, Williams, Rota e Pesce.

Il concerto si propone di presentare la fisarmonica e il pianoforte in stili e sonorità che hanno attraversato tutto il secolo scorso, caratterizzandolo e arricchendolo di suggestioni magiche. Note malinconiche e fraseggi funambolici si alternano sulla tastiera della fisarmonica e del pianoforte che diventano un tutt’uno all’interno di un programma tutto da scoprire.

Prima del concerto, alle 16:30, è possibile partecipare ad una breve visita guidata ad una delle collezioni museali.

L’ingresso al concerto è gratuito. La prenotazione è consigliata

Per info e prenotazioni museo@comune.alba.cn.it oppure 0173 292473.

Il Museo civico “Federico Eusebio”

Via Vittorio Emanuele II, 19 - Alba all’interno del Cortile della Maddalena.

Orari di apertura: dal martedì al venerdì 15 – 18; sabato, domenica e festivi: 10 - 13 e 15 – 19.







