Sport | 22 gennaio 2026, 16:27

Atletica Cuneo super nel campionato regionale indoor: tre medaglie e quattro record personali

Fatima Kone ha conquistato il titolo di campionessa regionale promesse nei 60 metri ostacoli

Una giornata da incorniciare, al campionato regionale Indoor di Torino, per l'Atletica Cuneo ASD le cui portacolori atlete sono state protagoniste assolute, regalando emozioni, risultati di prestigio e quattro record personali (su quattro atlete in gara).

A guidare questo splendido gruppo è stata Fatima Kone, che ha conquistato il titolo di campionessa regionale promesse nei 60 metri ostacoli, imponendosi con una prova di grande qualità tecnica e carattere, stabilendo il nuovo primato personale in 9”15, a 5 centesimi dal minimo per i campionati italiani di categoria.

Alle sue spalle, sempre nella categoria Promesse, Amira Farhat ha ottenuto uno straordinario secondo posto, migliorando il proprio primato personale 9”50 e confermandosi in costante crescita.

Ottima prova anche per Beatrice Giordano, che nei 60 metri piani ha fatto segnare il personale in 8”49, dopo due anni: risultato che premia impegno e determinazione.

A completare una giornata perfetta ci ha pensato Mariam Dembele, che nei 60 metri piani ha conquistato la medaglia di bronzo, stabilendo il nuovo primato personale in 8”09 a solo un decimo dal minimo per i campionati italiani allievi.

Un campionato regionale indoor che ci regala medaglie, record personali e tanta fiducia per il prosieguo della stagione. Complimenti a tutte da parte di ogni dirigente e settore tecnico della società.


 

