Atletica Cuneo super nel campionato regionale indoor: tre medaglie e quattro record personali

Una giornata da incorniciare, al campionato regionale Indoor di Torino, per l'Atletica Cuneo ASD le cui portacolori atlete sono state protagoniste assolute, regalando emozioni, risultati di prestigio e quattro record personali (su quattro atlete in gara).

A guidare questo splendido gruppo è stata Fatima Kone, che ha conquistato il titolo di campionessa regionale promesse nei 60 metri ostacoli, imponendosi con una prova di grande qualità tecnica e carattere, stabilendo il nuovo primato personale in 9”15, a 5 centesimi dal minimo per i campionati italiani di categoria.

Alle sue spalle, sempre nella categoria Promesse, Amira Farhat ha ottenuto uno straordinario secondo posto, migliorando il proprio primato personale 9”50 e confermandosi in costante crescita.

Ottima prova anche per Beatrice Giordano, che nei 60 metri piani ha fatto segnare il personale in 8”49, dopo due anni: risultato che premia impegno e determinazione.

A completare una giornata perfetta ci ha pensato Mariam Dembele, che nei 60 metri piani ha conquistato la medaglia di bronzo, stabilendo il nuovo primato personale in 8”09 a solo un decimo dal minimo per i campionati italiani allievi.

Un campionato regionale indoor che ci regala medaglie, record personali e tanta fiducia per il prosieguo della stagione. Complimenti a tutte da parte di ogni dirigente e settore tecnico della società.



