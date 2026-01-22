Il Csi Cuneo lancia il primo campionato a coppie di pickleball: iscrizioni aperte

Il Comitato Csi di Cuneo in collaborazione con Michelin Sporting Club e il Podio Sport lancia il primo campionato a coppie di pickleball Csi Cuneo 2026 – “Trofeo Il Podio Sport”.

Il campionato, riservato alla categoria Open (per atleti nati dal 2010 e precedenti), si svolgerà presso l’impianto della Michelin Sport Club (Fraz. Ronchi Cuneo – via Torino 302) dal lunedì al venerdì con orari di gioco a partire dalle ore 19. Le partite si terranno da marzo a maggio con scadenza iscrizioni fissata per sabato 28 febbraio. Per iscriversi è sufficiente comunicare il nominativo della squadra e di un responsabile alla segreteria del Csi Cuneo via mail a segreteria@csicuneo.it o whatsapp al numero 331/6654000. Per maggiori informazioni visitare il sito internet www.csicuneo.it o contattare il numero 0171/693703.

“Il pickleball è uno sport che combina elementi di tennis, badminton e tennis tavolo – afferma Mauro Tomatis, presidente del Csi Cuneo -. Si gioca essenzialmente in doppio, ma anche il singolo è molto apprezzato. È una disciplina, propedeutica al tennis, destinata a diventare un must tra gli amanti della racchetta”.

Il campionato si disputerà con una prima fase di due gironi di sola andata da otto squadre ciascuno e una seconda fase ad eliminazione diretta. Il costo del torneo ammonta a 80 euro a squadra: sarà possibile affittare racchette in loco al costo di 2,50 euro a partita. Le palline saranno messe a disposizione dalla Michelin Sport Club e ad ogni giocatore sarà consegnata una t-shirt ufficiale del campionato marchiata “Il Podio Sport”.

Il montepremi complessivo è di 600 euro. Le quote di iscrizione dovranno essere versate entro sabato 7 marzo 2026. In caso di mancato raggiungimento del numero di 16 squadre previsto, la commissione tecnica si riserva di modificare le formule di svolgimento della manifestazione e di riproporzionare il montepremi.

Come per il tennis, nel pickleball il punto termina quando la palla rimbalza due volte nel campo avversario, va in rete, finisce fuori dai limiti del campo o se l’avversario colpisce la palla al volo nella “no volley zone”. Si fa punto soltanto se si è in possesso del servizio (come accadeva un tempo nella pallavolo prima dell’introduzione del rally point system). Se si commette un errore quando si è al servizio, l’avversario ottiene il diritto a battere ma non fa il punto, ottenendo il cambio palla. Vince il gioco chi raggiunge prima quota 11 punti, mentre in caso di parità a 10 si va ai vantaggi. La partita si vince al meglio dei 3 giochi a 11.