Sport | 22 gennaio 2026, 11:23

La pallapugno va nelle scuole: prende forma il progetto della Fipap

"Le scuole che al momento hanno accolto il nostro progetto – spiega il consigliere Fipap Stefano Dho – sono le scuole primaria e secondaria di Ceva e Lequio Berra e le primarie di Borgomaro, Bossolasco, Bubbio, Canale, Cravanzana, Feisoglio, Loazzolo, Monteu Roero, Mango, Monastero Bormida, Murazzano, Neive e Vezza d’Alba"

Nuovo incontro del progetto La pallapugno va nelle scuole, promosso dalla Fipap

Ancora a Ceva, questa volta con le classi quarta e quinta della primaria, alla presenza di Davide Barroero, Egidio Rivoira e la dirigente della società cebana Cinzia Gonella.

«Le scuole che al momento hanno accolto il nostro progetto – spiega il consigliere Fipap Stefano Dho sono le scuole primaria e secondaria di Ceva e Lequio Berra e le primarie di Borgomaro, Bossolasco, Bubbio, Canale, Cravanzana, Feisoglio, Loazzolo, Monteu Roero, Mango, Monastero Bormida, Murazzano, Neive e Vezza d’Alba. Saremo presenti nelle prossime settimane con la collaborazione delle società di Ceva, Ricca, Alba e Cortemila, e degli istruttori Federico Raviola, Davide Barroero, Alberto Rissolio e Giovanni Voletti.
Il progetto scuola che il presidente Enrico Costa per primo ha voluto attivare sta dando i primi frutti, in attesa anche dell’incontro con i docenti di attività motorie della provincia di Imperia già calendarizzato per il prossimo febbraio».

(fipap - lo sferisterio)

