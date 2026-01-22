La pallapugno va nelle scuole: prende forma il progetto della Fipap

Nuovo incontro del progetto La pallapugno va nelle scuole, promosso dalla Fipap.

Ancora a Ceva, questa volta con le classi quarta e quinta della primaria, alla presenza di Davide Barroero, Egidio Rivoira e la dirigente della società cebana Cinzia Gonella.

«Le scuole che al momento hanno accolto il nostro progetto – spiega il consigliere Fipap Stefano Dho – sono le scuole primaria e secondaria di Ceva e Lequio Berra e le primarie di Borgomaro, Bossolasco, Bubbio, Canale, Cravanzana, Feisoglio, Loazzolo, Monteu Roero, Mango, Monastero Bormida, Murazzano, Neive e Vezza d’Alba. Saremo presenti nelle prossime settimane con la collaborazione delle società di Ceva, Ricca, Alba e Cortemila, e degli istruttori Federico Raviola, Davide Barroero, Alberto Rissolio e Giovanni Voletti.

Il progetto scuola che il presidente Enrico Costa per primo ha voluto attivare sta dando i primi frutti, in attesa anche dell’incontro con i docenti di attività motorie della provincia di Imperia già calendarizzato per il prossimo febbraio».